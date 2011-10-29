فرنگی کار خوزستانی قهرمان وزن 55 کیلوگرم شد

به گزارش خبرنگار مهر، دومین روز از رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی رده سنی جوانان کشور و انتخابی تیم ملی که از صبح روز جمعه ششم آبان ماه در قم آغاز شده بود، شامگاه جمعه با معرفی افراد برتر چهار وزن دوم پایان یافت که طی آن برترین های وزن 55 کیلوگرم شناخته شدند.



در مرحله پایانی این رقابت ها ابتدا نفرات برتر کشتی در وزن 55 کیلوگرم مشخص شدند و طی آن مدال طلا به فرنگی کار استان خوزستان رسید، مدال نقره را کشتی گیری از خراسان رضوی به دست آورد و دو کشتی گیر از فارس و کردستان صاحب نشان برنز شدند.



بر اساس این گزارش در وزن 55 کیلوگرم مهرداد مردانی کشتی‌گیر شرکت کننده از تیم فرنگی استان خوزستان در دیدار نهایی موفق شد امید قادری از تیم کشتی فرنگی استان خراسان رضوی را شکست داده و مدال طلای این مسابقات را به دست بیاورد.



در این وزن بعد از مهرداد مردانی و امید قادری فرنگی کاران استان‌های خوزستان و خراسان رضوی، احمدرضا کرونی از تیم کشتی فرنگی استان فارس و دانیال نیک بین از تیم کشتی فرنگی استان کردستان در جایگاه سوم مشترک ایستادند و صاحب نشان برنز شدند.



در وزن 55 کیلوگرم رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی رده سنی جوانان کشور، 33 کشتی‌گیر حضور داشتند که در تلاش برای کسب مقام قهرمانی و یکی از سکوهای مراسم پایانی این دوره از پیکارها، جدال زیبا و نزدیکی با یکدیگر برگزار کردند و در پایان اکبر خدامرادی از تیم کشتی فرنگی استان ایلام به همراه فرنگی کار شرکت کننده از استان بوشهر یعنی محمد مرادی به مقام پنجم دست یافتند.



گفتنی است: که در روز دوم پیکارهای کشتی فرنگی قهرمانی رده سنی جوانان کشور در سالن دو هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم، 127 کشتی گیر در چهار وزن بر روی سه تشک برابر یکدیگر به میدان رفتند و برترین‌ها معرفی شدند.

