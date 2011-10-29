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۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۲:۳۲

صادقی:

کارگاه آموزشی فناوری اطلاعات با حضور کارشناسان انتخابات در همدان برگزار شد

کارگاه آموزشی فناوری اطلاعات با حضور کارشناسان انتخابات در همدان برگزار شد

همدان - خبرگزاری مهر: مدیرکل دفتر فناوری و اطلاعات استانداری همدان اظهار داشت: همزمان با برگزاری همایش انتخابات سه استان همدان، مرکزی و لرستان به میزبانی استان همدان، دو کارگاه آموزشی فناوری اطلاعات در همدان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس صادقی پوریانی اظهار داشت: این کارگاه‌ها با حضور کارشناسان انتخابات و کارشناسان فناوری و اطلاعات استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و بخشداری‌های این سه استان برگزار شد.

وی افزود: شبکه ارتباطی، تجهیزات سخت افزاری مورد نیاز و نرم افزارهای مورد استفاده در انتخابات در این کارگاه‌های آموزشی به کارشناس آموزش داده شد.

مدیرکل دفتر فناوری و اطلاعات استانداری همدان اضافه کرد: امسال از 25 فرآیند انتخابات 24 فرآیند آن به صورت رایانه‌ای انجام می شود.

صادقی پوریانی اظهار داشت: در 10 درصد از حوزه‌های انتخابیه، انتخابات به طور 100 درصد رایانه‌ای انجام خواهد شد.

کد مطلب 1446054

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