به گزارش خبرگزاری مهر، پس از انتشار خبری که در هفته های اخیر در خصوص صید یک کوسه یک چشم در اینترنت منتشر شد اکنون رسانه ها اعلام کردند چند ماهیگیر که مشغول صید در دریاچه Chorro de Agua Caliente واقع در استان "کوردوبا" در آرژانتین بودند یک ماهی سه چشم را شکار کردند.

انتشار این خبر در وب با استقبال بالایی مواجه شد اما در میان مردم منطقه نگرانیهای بسیاری را برانگیخت. در حقیقت بسیاری از مفسران معتقدند که علت این بدشکلی به خاطر نیروگاه هسته ای "امبالس" است که در نزدیکی این دریاچه قرار دارد.

"خولیان ازموت"، ماهیگیری که این ماهی سه چشم را صید کرده است در مصاحبه با یک رادیوی محلی در این خصوص داد: "ما از صید این ماهی بسیار شگفت زده شدیم. هوا تاریک بود به همین علت در ابتدا متوجه عجیب بودن آن نشدیم. اما بعد با یک چراغ قوه نور را تامین کردیم و تازه در آنزمان بود که متوجه چشم سوم ماهی شدیم."

براساس گزارش GreenMe، چندی پیش نیز رسانه های ژاپنی خبر دادند که یک بچه خرگوش بدون گوش در نزدیکی نیروگاه فوکوشیما به دنیا آمده است.

پس از این خرگوش بدون گوش، تصاویر دیگری از مخلوقات بدشکل و عجیب پس از فاجعه فوکوشیما در ژاپن منتشر شد که از جمله آنها می توان به زنبقهای غول پیکر، ملخها و موشهای بدون دم اشاره کرد.

به همین دلیل کارشناسان معقدند که سطح پرتوهای رادیواکتیو منطقه اطراف نیروگاه "امبالس" باید مورد بررسی قرار گیرد.