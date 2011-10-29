فجرسپاسی - تراکتورسازی؛ نبردی برای فرار از ناکامی!

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور عصر امروز با انجام سه دیدار آغاز می شود که بر اساس برنامه، تیم تراکتورسازی در یکی از بازی های امروز در شیراز به میهمانی تیم فجر سپاسی می رود.

تراکتورسازی که دو، سه هفته ای است حال و روز چندان خوشی ندارد و از سه بازی اخیر خود در لیگ و جام حذفی، تنها یک تساوی خانگی دشت کرده، حال فرصت آنرا دارد تا در مصاف بعد از ظهر امروز حافظیه شیراز، با پیروزی برابر فجرسپاسی روحیه و جایگاه از دست رفته خود در جدول را بازیافته و از شدت نگرانی هوادارانش بکاهد.

دیدار با فجر سپاسی از این جهت برای تراکتورسازان یک فرصت خوب محسوب می شود که اکنون تیم شیرازی وضعیتی به مراتب بدتر و بحرانی تر از حریف تبریزی دارد و شاید شرایط وخیم زردهای دیار گل و بلبل بسیاری از هواداران این تیم را چندان امیدوار به کسب سه امتیاز برابر تراکتورسازی نمی کند که همین بد بودن اوضاع فجرسپاسی برای امیر قلعه نویی و شاگردانش کافی است تا آنها با کمی تلاش بیشتر پیروز میدان حافظیه باشند.

در وصف شرایط تیم فجر، ذکر این نکته ضروری است که این تیم پس از دو پیروزی ارزشمند در هفته های پنجم و ششم برابر مس در کرمان و سپاهان در شیراز، تیره روزی هایش شروع شد و صرفنظر از تساوی بیرون از خانه فجر برابر راه آهن در هفته هفتم، این تیم در چهار بازی اخیر خود تنها یک امتیاز خانگی کسب کرده و سه شکست نیز در پرونده اش ثبت شده است، به نوعی این تیم شیرازی از پنج بازی اخیر خود فقط دو امتیاز کسب کرده که همین نتایج ضعیف سبب شد تا شاگردان علی کلانتری از میانه های جدول در سراشیبی سقوط قرار گرفته و اکنون همسایه تیمهای فانوس بدست باشند.

از سویی، تراکتوری ها پس از باخت در خانه تیم دسته اولی شهرداری یاسوج در چارچوب بازی های جام حذفی، با توجه به نزدیک بودن شهر یاسوج به شیراز، چهار روز گذشته را میهمان کاکوها بودند و در این مدت، کارهای تاکتیکی خود را در شرایط جوی شیراز سپری کرده اند که این اقامت تیم تبریزی در شهر تیم فجر سپاسی، به مثابه اردویی آمادگی برای تیم ژنرال است که به احتمال فراوان، نتایج مثبت آن در بازی و البته در نتیجه بازی نیز برای تبریزی ها هویدا خواهد بود.

تیم تراکتورسازی تا پایان هفته یازدهم با 20 امتیاز در جایگاه چهارم ایستاده و فجر سپاسی نیز با جمع آوری اندوخته ای برابر با نصف امتیازات تیم تبریزی، رده هفدهم را اختیار کرده بود.

دیدار تیمهای فجرشهید سپاسی شیراز و تراکتورسازی تبریز از ساعت 16 امروز در ورزشگاه حافظیه شیراز به انجام خواهد رسید.

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محمود نصیرپور