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۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۲:۳۸

برای ارائه آموزش‌های گسترده/

مسابقات رباتیک کودکان و نوجوانان در کرمانشاه برگزار شد

مسابقات رباتیک کودکان و نوجوانان در کرمانشاه برگزار شد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمانشاه پس از ارائه آموزشهای گسترده به 3 هزار نفر از کودکان و نوجوانان در زمینه ساخت ربات اقدام به برگزاری مسابقات رباتیک کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مسابقات که به منظور شناسایی کودکان و نوجوانان مستعد در زمینه رباتیک و آمادگی دانش آموزان برای شرکت در مسابقات استانی و کشوری در سه مقطع تحصیلی ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان در قالب 600 تیم در محل باشگاه کارگران کرمانشاه برگزار شد کودکان و نوجوانان در دو وزن رباتهای زیر دو کیلو و بالای دو کیلو در رشته ربات های مسیریاب و جنگجو با حضور داوران و کارشناسان با هم به رقابت پرداختند.

بر اساس این گزارش، این مسابقات طی دو روز در دو شیفت صبح و عصر در حال برگزاری است و جمعه دیروز هم مقاطع راهنمایی و دبیرستان در دو وزن رباتهای زیر 3 کیلوگرم و بالای 3 کیلوگرم در رشته ربات‌های بالابرنده اجسام با هم به رقابت ‌پرداختند.

این مسابقات که از جذابیت خاصی برخوردار است با استقبال خوب و پرشور کودکان و نوجوانان و خانواده های آنان همراه بود.

پس از پایان این دوره از مسابقات با معرفی نفرات برگزیده، استعدادهای برتر شناسایی می‌شوند.
 

کد مطلب 1446058

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