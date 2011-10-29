مسابقات رباتیک کودکان و نوجوانان در کرمانشاه برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مسابقات که به منظور شناسایی کودکان و نوجوانان مستعد در زمینه رباتیک و آمادگی دانش آموزان برای شرکت در مسابقات استانی و کشوری در سه مقطع تحصیلی ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان در قالب 600 تیم در محل باشگاه کارگران کرمانشاه برگزار شد کودکان و نوجوانان در دو وزن رباتهای زیر دو کیلو و بالای دو کیلو در رشته ربات های مسیریاب و جنگجو با حضور داوران و کارشناسان با هم به رقابت پرداختند.

بر اساس این گزارش، این مسابقات طی دو روز در دو شیفت صبح و عصر در حال برگزاری است و جمعه دیروز هم مقاطع راهنمایی و دبیرستان در دو وزن رباتهای زیر 3 کیلوگرم و بالای 3 کیلوگرم در رشته ربات‌های بالابرنده اجسام با هم به رقابت ‌پرداختند.

این مسابقات که از جذابیت خاصی برخوردار است با استقبال خوب و پرشور کودکان و نوجوانان و خانواده های آنان همراه بود.

پس از پایان این دوره از مسابقات با معرفی نفرات برگزیده، استعدادهای برتر شناسایی می‌شوند.

