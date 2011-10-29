پذیرش دانشجوی دکتری را تسهیل کردیم/ توضیح درباره بازنشستگی و جذب

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر کامران دانشجو در چهارمین دور از سفر استانی به خراسان جنوبی در نشستی با اعضای هیئت علمی دانشگاههای بیرجند با تاکید بر اینکه علوم انسانی در کل ایران در غربت به سر می برد افزود: این امر به دلیل آن است که نگاه علوم انسانی و آنچه در دانشگاههای کشور تدریس می شود ترجمه نظریات غربی ها است.

وزیر علوم با انتقاد از سیاسی تلقی کردن بازنگری سرفصل های علوم انسانی اظهار داشت: اینکه 80 درصد محتوای درسی علوم انسانی کپی نظریه پردازی های غربی ها است سیاسی تلقی نمی شود ولی بازنگری سرفصل ها سیاسی است. در وزارت علوم قائل به این هستیم که سیاست ما عین دیانت ما است و تغییر سرفصل ها را پیگیری خواهیم کرد.



وی با اشاره به اقدامات وزارت علوم در این زمینه خاطرنشان کرد: در آیین نامه ارتقای اعضای هیئت علمی برای نظریه پردازی 12 امتیاز در نظر گرفته شده است که این میزان از امتیاز انتشار مقالات در مجلات ISI بیشتر است.



رویکرد وزارت علوم برای توسعه تحصیلات تکمیلی



وزیر علوم با تاکید بر توسعه دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاهها ادامه داد: دانشگاهی که تحصیلات تکمیلی نداشته باشد رشد علمی آنها تضمین نمی شود و در ماندگاری آن تردید وجود دارد.



دانشجو یادآور شد: در این راستا شرایط پذیرش دکتری را تسهیل کردیم تا دانشگاهها به این سمت حرکت کنند.



تلاش برای ایجاد یک دانشگاه جامع در هر استان



وزیر علوم با تاکید بر اینکه دانشگاه بیرجند جزء دانشگاههای محروم است یادآور شد: من می خواهم این محرومیت از این دانشگاه رفع شود که باید همه همت کنیم ولی باید ابزار آن را هم در اختیار داشته باشیم.



وی اضافه کرد: اگر ابزار لازم را در اختیارمان قرار دهند در 5 سال آینده می توانیم در هر استان یک دانشگاه جامع ایجاد کنیم.

هدف دشمن علم زدایی و دین زدایی است



دانشجو با تاکید بر اینکه دشمن به دنبال علم زدایی کشور است اضافه کرد: علم زدایی یک زنجیره است که تحریم دانشگاههای ما از سوی یک ناشر حلقه ای از این زنجیره است.



وی ترور استادان هسته ای کشور را از حلقه های دیگر این زنجیره دانست و اظهار داشت: آنها نمی خواهند ما علم نافع داشته باشیم، علم نافع علمی است که به حل مشکلات کشور منجر می شود ولی در هیچ کدام از این موارد دشمن موفق نبوده است.



سرمایه گذاری برای دانشگاهها هزینه سر بار نیست



وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به مشکلات و موانع تامین تجهیزات آزمایشگاهی افزود: مدت 8 سال برای تجهیزات آزمایشگاهی ردیف بودجه ای در نظر گرفته نشده بود از این رو سالها تجهیزات آزمایشگاهی در گمرک باقی مانده بودند که با پیگیری های انجام شده بخشی از این تجهیزات خارج شد و سایر تجهیزات نیز به تدریج از گمرک ترخیص خواهد شد.



دانشجو با اشاره به اینکه برخی از مسئولان هزینه کردن برای دانشگاهها را هزینه سر بار می دانند تاکید کرد: سرمایه گذاری روی انسان از زیربنایی ترین سرمایه گذاریها است از این رو برنامه هایی را برای توسعه و تجهیز آزمایشگاههای دانشگاهها در دستور کار داریم.



وی ایجاد شبکه شاعا را یکی از این اقدامات ذکر کرد و یادآور شد: دانشگاه بیرجند نیز برای توسعه و تامین تجهیزات آزمایشگاهی باید به این شبکه بپیوندد.



موافقت وزیر علوم با ایجاد هیئت ممیزه در دانشگاه بیرجند



وزیر علوم با بیان اینکه دانشگاه بیرجند از لحاظ تخصص و استعداد کمتر از دانشگاههای بزرگ کشور نیست گفت: دانشگاه بیرجند با توجه به تعداد اعضای هیئت علمی می تواند اقدام به ایجاد هیئت امنا و هیئت ممیزه کند.



دانشجو بر تاکید بر موافقت خود با ایجاد هیئت امنا و هیئت ممیزه در این دانشگاه خاطر نشان کرد: من در هر استان به دنبال ایجاد یک دانشگاه تمام عیار هستم از این رو به جای ایجاد دانشگاههای متعدد معتقدم که دانشگاههای موجود تقویت و توسعه یابند.



وزیر علوم با تاکید بر ارتقای کیفیت دانشگاهها گفت: ارتقای کیفیت دانشگاهها از آرمانها و اولویتهای وزارت علوم است. ما باید هر روز به دنبال کیفیت باشیم و به عنوان خدمتگزار مردم باید شرایطی را برای رشد کشور فراهم کنیم.



دانشجو همچنین با اشاره به تکلیف وزارت علوم در زمینه توسعه تحصیلات تکمیلی اضافه کرد: در جایی عنوان شد که برای توسعه دوره های تحصیلات تکمیلی نباید استانداردها در غل و زنجیر بماند که متاسفانه برخی رسانه ها تیتر زدند استانداردها در غل و زنجیر. این بی انصافی است.



برنامه وزارت علوم برای توسعه دوره های پیام نور



دانشجو با تاکید بر اینکه دانشگاه پیام نور جزء خانواده آموزش عالی کشور هستند، یادآور شد: ما برنامه های متقنی برای توسعه دوره های پیام نور داریم.



وی با اشاره به وضعیت فارغ التحصیلان دوره های پیام نور اضافه کرد: برآوردها نشان می دهد که فارغ التحصیلان دوره های کارشناسی این دانشگاه بیش از سایر دوره ها در آزمون کارشناسی ارشد موفق تر هستند از این رو توسعه و رسیدگی به این دوره ها در دستور کار قرار دارد.



آیین نامه جدید وزارت علوم درباره بازنشستگی



دانشجو با اشاره به اقدام یکی از دانشگاهها برای بازنشسته کردن 30 مربی با مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد اظهار داشت: این اقدام بر اساس آیین نامه جدیدی که از سوی وزارت علوم ابلاغ شده است انجام شد.



وی در این زمینه توضیح داد: آیین نامه قبلی مصوب سال 42 بود که با توجه به شرایط کشور تغییراتی دراین آیین نامه اعمال و با رای اکثریت به تصویب رسید.



وزیر علوم ادامه داد: در حال حاضر 10 هزار نفر با مدرک دکتری که آزمون جامع را پشت سر گذاشته اند متقاضی جذب هستند که در صورت وجود چرخش کاری می توانیم افراد را وارد سیستم آموزش عالی کرد.