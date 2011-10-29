شورای نگهبان به ‌پیشینه حزبی افراد کاری ندارد

عباسعلی کدخدایی سخنگوی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تغییر نظام ریاستی به نظام پارلمانی اظهار داشت: در حقیقت بیانات مقام معظم رهبری یک نقطه عطف تاریخی در قانون اساسی ما بود.

وی اضافه کرد: دو عنصری که معظم له در سخنرانی خود به آنها اشاره کردند بحث ثبات اصول و پایه ها و همچنین تحول در روش ها و شکل کار بود.

کدخدایی با بیان اینکه ما یک سری اصول ثابتی داریم که بر گرفته از مکتب و دین مقدس اسلام است و در اصول دوم و چهارم قانون اساسی به آن اشاره شده است، گفت: یکسری قوانینی در قانون اساسی وجوود دارد که مربوط به روش ها است و ساختار قانونی ما را شکل می دهد. مانند اینکه پارلمان ما یک مجلس نیست و یا ریاست جمهوری ما با رای مستقیم مردم انتخاب می شود که همگی این موارد شکل موضوع است و قابل تغییر می باشد.

سخنگوی شورای نگهبان به تجربه کشورهای مختلف در رابطه با تغییر قانون اساسی اشاره کرد و افزود: در مقاطعی هم کشورهای مختلف این تجربه را داشتند به عنوان مثال قانون اساسی ایالات متحده آمریکا، مدیریت کشور و تعیین رئیس جمهور را به مجلس سنای این کشور سپرده بود اما پس از مدتی با تغییر قانون اساسی تصمیم گرفتند که رئیس جمهور با رای مستقیم مردم انتخاب شود ضمن اینکه ما اوایل انقلاب در قانون اساسی جایگاه نخست وزیری را داشتیم که پس از مدتی حذف شد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر هم اگر ضرورت ایجاد کند با روش هایی که در اصل 177 قاننون اساسی وجود دارد و به ما اجازه بازنگری در قانون اساسی را می دهد می توانیم هر وقت جامعه به آن نیاز دارد شکل کار و ساختار سیاسی کشور را تغییر دهیم که این موضوع هیچ گونه مشکلی برای محتوای نظام بوجود نمی آورد یعنی اینکه بگویم مردمی بودن نظام ممکن است تغییر کند اینطور نخواهد بود.

کدخدایی ادامه داد: ما نظام های پارلمانی زیادی را داریم که مبتنی بر مکاتب مردمی است و مردم سالاری در آنها جریان دارد ولی الزاما رای مستقیم مردم را در همه موارد ندارند پس اینکه عده ای این تعبیر را به کار می برند که رای مستقیم مردم باشد یا رای غیر مستقیم به نظر من تعبیر به جایی نیست. البته این کار نیاز به کار کارشناسی وسیعی دارد که باید همه روش ها ارزیابی و سنجیده شود و هر وقت مصلحت بود انشاءالله این کار انجام شود.

وی در ادامه در خصوص ایده دو پارلمانی شدن نظام سیاسی کشور و همچنین انحلال مجمع تشخیص نیز که از سوی برخی نمایندگان مجلس مطرح شده است، گفت: از نظر شکلی هر شکلی را ممکن است تغییر دهیم و این موضوع مشکلی ایجاد نمی کند و اگر ساختارها تغییر کند مانعی برای این کار وجود نخواهد داشت و ممکن است شورای نگهبان شکلش تغییر کند و به شکل مجلس دیگری وجود داشته باشد ولی آن اساس که نظارت بر مصوبات از نگاه شرعی است باید پا برجا بماند.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: همه این مسائل اگر به درستی انجام شود می تواند در جای خود مفید فایده باشد اما باید شرایط را دید و بررسی ها را به دقت انجام داد تا بتوان در ادامه بهترین نتیجه را گرفت.

وی در بخش دیگری از سخنانش در خصوص برخورد شورای نگهبان با عناصر جریان انحرافی که قصد دخالت در امر انتخابات را دارند نیز گفت: آنچه که مربوط به شورای نگهبان است رفتار فردی افراد است.

کدخدایی تصریح کرد: در حقیقت شورای نگهبان کاری به گروه ها و جناح هایی که در کشور فعال هستند ندارد بلکه رفتار افراد را با مواد 28، 29 و 30 قانون انتخابات تطبیق می دهیم که اگر منطبق با آن باشد صلاحیت این افراد مورد تایید شورای نگهبان واقع خواهد شد ودر غیر این صورت این افراد رد صلاحیت می شوند.

سخنگوی شورای نگهبان در پایان گفت: بنابراین همانطور که گفتم اگر عده ای از افراد رفتارشان خلاف قانون باشد و این موضوع به شورای نگهبان گزارش شود قطعا با آن برخورد خواهیم کرد و اگر نباشد که هیچ چون ما اهل غیب و اینجور چیزها نیستیم.