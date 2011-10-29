دکتر غلامرضا معصومی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: اورژانس کشور درخواست 45 فروند بالگرد را برای امداد هوایی داده ولی تاکنون یک فروند آن خریداری شده است.

وی با تاکید بر حمایتهای مجلس شورای اسلامی و دولت از برنامه های حوزه سلامت، تصریح کرد: مجلس باید کمکهای مصوبه ای و دولت حمایت مالی از برنامه های سلامت داشته باشند.

معصومی با اعلام اینکه مجلس تقریبا پای کار آمده است، افزود: بحث خرید بالگرد امداد هوایی در دولت به کمیسیون ایمنی راهها که مرجع تشخیص است، ارجاع داده شده و با تشکیل کمیته ای با حضور نمایندگانی از هلال احمر، این موضوع بررسی می شود.

رئیس اورژانس کشور با تاکید بر اینکه چاره ای جز امداد هوایی برای خدمت رسانی عادلانه در سراسر کشور به مصدومین جاده ای نداریم، گفت: اعتبار مورد نیاز برای خرید 44 فروند بالگرد حدود 400 تا 450 میلیارد تومان است و این رقم بودجه زیادی نیست که نتوان آن را تامین کرد.

وی ادامه داد: البته تاکنون مجلس برای تصویب این برنامه از اورژانس کشور مدرک و دلیل می خواست تا قانع شود که ما توانستیم دوستان مجلس را قانع کنیم.