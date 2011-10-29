آرا مردمی در جشنواره تئاتر کودک و نوجوان همدان جمع آوری می شود

مرتضی نوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نظرسنجی آرا مردمی در سه بخش تماشاگران کودک و نوجوان، میهمانان خارج از استان و داوران کودک و نوجوان صورت می گیرد.

نوری با بیان اینکه آرا مردمی در بخش مسابقه ایران جمع آوری می شود، گفت: در نهایت یک نمایش از سوی تماشاگران در مراسم پایانی جشنواره تندیس می گیرد.

مسئول کمیته نظرسنجی آرا مردمی جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان عنوان کرد: در بخش نظرسنجی آرا مردمی، برگه هایی طراحی شده که با سه ارزیابی خوب، متوسط و ضعیف بین تماشاگران توزیع می شود.

نوری اضافه کرد: برگه های نظرسنجی پس از پایان نمایش در صندوق های مشخص انداخته خواهد شد.

وی با بیان اینکه در هر سالن دو نفر مسئول جمع آوری آرا هستند، افزود: سالن های بوعلی سینا، کانون مهدیه و تالار فجر به عنوان سالن های اجرای نمایش های بخش مسابقه ایران جشنواره در نظر گرفته شده اند که آرا مردمی نیز در این سالن ها دریافت می شود.

هجدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان 15 تا 20 آبان ماه در همدان برگزار می شود.