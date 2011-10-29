دیوار نویسیهای غیر مجاز شهر بندرعباس پاکسازی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد سلطان زاده در نشست شورای معاونین گفت: در راستای زیبا سازی سیمای شهر، مناطق سه گانه شهرداری نسبت به پاکسازی تبلیغات و دیوار نوشته های غیر مجاز اقدام کنند.

وی افزود: بر پایه ماده 92 قانون شهرداری ها و با استناد به ماده 14 ضوابط و مقررات زیباسازی و مبلمان شهری، نصب هرگونه اطلاعیه، آگهی و دیوار نویسی بدون اجازه شهرداری ممنوع است و از موارد نقض زیبایی شهر به شمار می رود و مشمول پرداخت خسارت و جریمه است.

وی اظهار داشت: از این پس همه اشخاص حقیقی و حقوقی که تاکنون از طریق دیوار نویسی، اقدام به تبلیغ خدمات خود می کردند موظف به رعایت این قانون اند و در غیر این صورت با متخلفان برخورد می شود.

به گفته شهردار بندرعباس، هزینه های زیادی از سوی این نهاد برای زیباسازی شهر و خدمات رسانی بیشتر به شهروندان انجام می شود ولی عده ای سود جو با زشت کردن چهره شهر و دیوارهای آن، حقوق شهروندی را زیر پا می گذارند.

سلطان زاده با اشاره به اینکه این دیوار نویسیهای غیر مجاز شامل شماره تماس شرکتهای خدمات رسانی، لوله بازکنی، برخی آژانسهای اتومبیل و وانت و آموزشگاه کنکور است، تصریح کرد: این دیوار نویسی ها علاوه بر ایجاد آشفتگی دیداری و زشت کردن پیکره شهر، نمونه بارز تخلف، سودجویی و رعایت نکردن حقوق شهروندی است و این در حالی است که مطابق ماده 92 قانون شهرداری ها، تبلیغات بر روی دیوارها و در معابر به جز اماکنی که شهرداری آنها را مجاز شناخته، ممنوع بوده و متخلفان از این قانون، خطا کار و تعدی کننده به حقوق عمومی محسوب می شوند.

وی از مدیران مناطق شهرداری خواست ظرف مدّتی کوتاه با پاکسازی دیوار نویسیها زمینه افزایش سلامت ذهنی شهروندان را فراهم کنند.