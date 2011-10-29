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۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۱:۱۱

عاشورا و غدیر دو شاخصه اصلی جهان تشیع هستند

عاشورا و غدیر دو شاخصه اصلی جهان تشیع هستند

تهران - خبرگزاری مهر: کارشناس فرهنگی اداره تبلیغات اسلامی شمال شرق اظهار داشت: عاشورا و غدیر دو شاخصه اصلی جهان تشیع هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضا نیکبخت در اولین جلسه ستاد برنامه ریزی بزرگداشت دهه امامت و ولایت که صبح امروز در اداره تبلیغات اسلامی شمال شرق تهران برگزار شد، در جمع اعضای این ستاد افزود: عاشورا و غدیر دو شاخصه اصلی جهان تشیع هستند که اسلام برای حفظ این دو ودیعه و انتقال آن به نسل بعدی زحمات زیادی را متحمل شده و اینک وظیفه ما، انتقال صحیح آن به نسل کنونی است.

وی گفت: باید شکرگزار این موهبت الهی بود که در عصر جمهوری اسلامی زندگی می کنیم و بایستی در مسیر معرفی اسلام راستین و وحدت حقیقی، زیر لوای اهل بیت(ع) فعالیت دو چندان داشته باشیم.

گفتنی است در این نشست حاضران نکاتی را در رابطه با برگزاری هرچه با شکوهتر مراسم دهه ولایت ارائه کردند.

کد مطلب 1446071

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