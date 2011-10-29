فرو پاشی تدریجی تشکیلات خودگردان/ جزئیات دیدار آتی مشعل و ابومازن

به گزارش خبرگزاری مهر، "عزام الاحمد" در گفتگو با روزنامه الوطن اظهار داشت: چیزی به عنوان انحلال تشکیلات خودگردان فلسطین وجود ندارد، چون این تشکیلات با تداوم سیاستهای فعلی اسرائیل از هم فرومی پاشد.

وی با تاکید بر لزوم انجام تحرکات جدید در قضیه فلسطین تاکید دارد: تشکیلات خودگردان، تشکیلاتی تحت اشغال است. جامعه بین الملل اگر در این مسئله جدیت دارد باید این اشغالگری را رفع کند تا تشکیلات خودگردان بتواند به ماموریتهای خود عمل کند.

این مقام ارشد جنبش فتح درباره دیدار آتی "خالد مشعل" و "ابومازن" رهبران حماس و فتح که مقرر است به زودی در راستای پیگیری آشتی ملی فلسطین انجام شود، اظهار داشت: موضوع دیدار ابومازن و مشعل درباره افقهای آینده فلسطین و استراتژی ملی است.

وی تاکید کرد: البته این مسئله تنها به گفتگوهای فتح و حماس خلاصه نمی شود و یک گفتگوهای ملی میان تمامی جریانها و گروههای فلسطینی است.