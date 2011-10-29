540 میلیارد تومان به ورزش کشور اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، سید احمد رسولی‌نژاد جمعه شب در نشست با مسئولان اداره کل تربیت بدنی و هیئتهای ورزشی استان اصفهان اظهار داشت: با عنایت ویژه ای که رئیس جمهور به ورزش دارد موافقت اختصاص ۵۴۰ میلیاردتومان از محل یک درصد به ورزش اعلام شد که می تواند راهگشای برخی مشکلات ورزش در استانها باشد.

وی ادامه داد: با توجه به نا تمام بودن سه هزار پروژه ورزشی درسراسرکشور، اولویت وزارت ورزش وجوانان تکمیل این پروژه هاست تا مردم به توانند از این اماکن که حق آنهاست استفاده کنند.

رسولی نژاد درادامه با اشاره به ماده ۸۸ که موجب واگذاری اماکن ورزشی به بخش خصوصی است، اظهارداشت: دراصفهان دراستفاده ازاماکن ورزشی درقالب ماده ۸۸ اقدامات خوبی انجام شده اما واقعیت این است که اعتقاد داریم ماده ۸۸ باید اصلاح شود زیرا ساخت و ساز سالنها واماکن ورزشی در استانها را موجب می شود.

وی از تعامل وزارت ورزش و جوانان با مجلس شورای اسلامی نیز به نیکی یاد کرد و اظهارداشت: توجه ویژه نمایندگان به موضوعات ورزشی نیز بسیار مثمرثمراست ومی تواند اتفاقات خوبی را در ورزش کشور رقم بزند و موجبات افتخارآفرینی ایران اسلامی درالمپیک ۲۰۱۲ لندن شود.

معاون حقوقی، امور مجلس و استانهای وزارت ورزش وجوانان از راه اندازی مرکز استعدادیابی وزارتخانه خبرداد و گفت: دردورترین نقاط کشور این مرکز با برنامه ریزی گسترده استعدادهای ورزشی را کشف و نخبه پروری خواهد کرد.

رسولی نژاد همچنین به اهمیت مسائل فرهنگی در وزارت ورزش وجوانان اشاره و در بخش دیگری از سخنانش باتوجه به اعتباری که برای ورزش کشور جذب می شود سال ۹۱ راسال جهش ورزشی پیش بینی کرد.