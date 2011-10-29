برنامه ارتقاء فرهنگی ویژه اساتید دانشگاه علوم پزشکی مشهد اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام کمیسیون ارتقاء فرهنگی اعضاء هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد این طرح به منظور اجراء بخشی از آیین نامه ارتقاء فرهنگی اعضاء هئیت علمی دانشگاه ها مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار می شود.

این دوره ها در قالب مبانی دین اخلاق پزشکی ، تفسیر نهج البلاغه ، تفسیر قرآن مجید ، مدیریت توسعه معرفت دینی برگزار خواهد شد.

یکشنبه هر هفته مبانی دین اخلاق پزشکی برگزار می شود و دوره ها از یکشنبه 8 آبان ماه با حضور استاد حجت الاسلام دکتر ابراهیمی آغاز می شود.

دوشنبه هر هفته تفسیر نهج البلاغه از سوی حجت الاسلام اسدی، چهارشنبه هر هفته تفسیر قرآن مجید از سوی حجت الاسلام ترابی و پنجشنبه هر هفته مدیریت توسعه معرفت دینی از سوی حجت الاسلام حسینی ارائه می شود.