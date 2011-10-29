رشد 70 درصدی حضور خبرنگاران و هنرمندان در ایرانشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، در چهارماه گذشته بیش یکصدو 68 هنرمند، سیصد و 20 نفر خبرنگار از حوزه های مجازی، سیصد و 46 نفر از رسانه‌های مکتوب، یکصد و 20 نفر از رادیو و تلویزیون، یکصد و 6 نفر عکاس و یکصد و دو نفر از منتقدان با حضور در مجموعه تماشاخانه ایران‌شهر از نمایش‌های این مجموعه دیدن کرده‌اند.

نمایش‌های "خرده‌خانوم" به کارگردانی کیومرث پوراحمد، "آقای اشمیت کیه؟" کاری از داود رشیدی و "گلن گری گلن راس" اثر پارسا پیروزفر به ترتیب بیشترین آمار حضور خبرنگاران و هنرمندان را در کارنامه اجرایی خود داشته‌اند.

این مجموعه در بهار سال جاری نیز با حضور بیش از 143 خبرنگار در حوزه رسانه‌های مجازی، 159 خبرنگار از رسانه‌های مکتوب، 21 عکاس و 7 منتقد از نمایش های دایی وانیا، عجایب‌المخلوقات، درس و ... دیدن کرده‌اند.

تماشاخانه ایرانشهر هم‌اکنون با دو نمایش "نامه‌هایی به تب" به کارگردانی سیامک احصایی و بازی هنرمندانی همچون فاطمه معتمدآریا، شبنم مقدمی، احمد ساعتچیان، پانته آ پناهی‌ها از ساعت 19 و 15 دقیقه در تالار استاد سمندریان و نمایش "ایوانف" کار امیررضا کوهستانی و بازی محمدحسن معجونی، سعید چنگیزیان، مهین صدری، فریبا کامران، نگار جواهریان و ... از ساعت 19 در سالن شماره یک، میزبان علاقه مندان به هنرهای نمایشی است.

