ملائک بر این وصلت فرخنده هلهله می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، امروز پیوند عصمت فاطمی و ولایت علوی در آسمان سادگی و در خانه ای برگزار می شود که فرشتگان در رفت و آمدند و جبرئیل هر روز دق الباب می کند.

معراج نیز پایکوب مبارک آیینی است که تمنا را شرمنده کرده است، سلیقه را در کنار چال کرده است، زرق و برق را از خود رانده و تشریفات را به جاهلیت سپرده اند و فقط بر یگانگی خدا و یگانه بودن در مسیر تاکید دارند.

اول ذی الحجه: روز پیوند آسمانی است

به راستی این همسفری را می توان ناپایداری، توقف، لجاجت و رقابت و حسادت متصور شد، عروس و دامادهایی که پای بر کاشانه بخت می گذارند، لختی در این کوچه عاشقی درنگ کنند.

الگوی برتر

بدون شک آیین محمد رسول (ص) بهترین روش برای زندگی افتخارآمیز و پایدار و سنت های آن خاتم مرسلین نمونه ترین رفتارها برای ایجاد بنیان های رستگاری و خوشبختی است.

قطعا آنهایی که منش و روش پیامبر اکرم را برای لحظه های حضور در دنیا برگزیده اند، طعم دلربای لذت را نیز چشیده اند و به دور از استرس های موجود، ذخیره ای قابل اعتنا را برای آخرت فراهم کرده اند.

ارائه الگوی برتر در همه عرصه ها هنر نبی اکرم اسلام است، حضرت در زمینه ازدواج دختر نیز بر همین مرام تاکید و شکوه ساده زیستی را به بشریت هدیه کردند.

حجت الاسلام محمد رضایی از روحانیون حوزه علمیه مشهد می گوید: نگاهی به نمودار اختلافات خانوادگی و پیامد ناگوار آن یعنی طلاق در جوامع مختلف حاکی از عواقب عدم پیروی از سنن نبوی است.

وی می گوید: امروزی ها در ازدواج فرزندانشان از مؤلفه های تعیین کننده مثل تقوا، درستکاری، خداباوری، غیرت و خانواده دوستی غفلت و به جای آن پول و شغل و نسبت های خانودگی را مد نظر قرار داده اند.

به گفته وی درصد طلاق در خانواده هایی که در ردیف اشراف اقتصادی قرار دارند به مرابت تکان دهنده تر است.

وی با بیان اینکه در زرق و برق زندگی و عدم وقت در سلامت همسران آینده، زمینه ساز فروپاشی است، تاکید می کند، این نوع نگاه به زندگی فقط درگیری و نزاع و تخلف را تشدید می کند.

دختران اشتباه نکنند

مردی با بنز سفید و یک عابر بانک با 16 رقم موجودی از تخیلاتی است که دختران به دنبال واقعی کردن آن هستند، افزایش سن ازدواج در ایران در سالهای اخیر بیشتر به دلیل اقتصادی است.

رعنا رسولی کارشناس اجتماعی می گوید: دختران تحصیلات عالیه، شغل پر درآمد و جمال بی بدیل را سه عنصر برای موافقت در ازدواج می دانند، در حالی که همه این عناصر فاقد پایداری لازم است.

به گفته وی وقتی تحصیلات نیازمند هزینه سنگینی است و شغل پر در آمد جز با برخی زد و بندها امکان پذیر نیست چگونه می توان آینده خوبی برای فردی با این مشخصات تصور کرد.

رسولی یادآور می شود: در این ازدواج ها، ترک خانواده، خیانت، ازدواج مجدد و بدتر از همه طلاق عاطفی مشهود است.

وی بیان کرد: فردی که سه دختر دارد و باید برای همه آنها جشن آبرومند و جهیزیه مناسب تهیه کند، باید سختی های زیادی را تحمل کند.

رسولی اظهار کرد: تامین جهیزیه بدون اتکا به قرض و وام تنها ا زدرصد کمی از جمعیت بر می آید و دیگران را درگیر مشکل می کند.

افق پیشرو

باور داشته باشیم که رویش های مطلوب در هر جامعه ای منوط به رفتارهای پسندیده و روشهای خردمندانه است.

آمارهای طلاق و گرفتاری های هنگام ازدواج در جامعه هشداری است تا همه ما به بازنگری در انگیزه ها و باورهای غلط فکر کنیم.

یادمان باشد، 200 هزار میهمان و ماه عسل در هاوایی و برگزاری جشن در کشتی، پنجره هیچ خانه ای را به سوی خوشبختی نگشوده است.

یادمان باشد، آنهایی که سهم کمتری از ریخت و پاش داشته اند، با قلبی آرامتر و سرافرازتر در کوچه و بازار گام می زنند.

یادمان باشد، شهیدانی که در دفاع مقدس غیرت را معنا کردند، جانبازانی که مقاومت را منجلی کردند، غواصانی که در خنکای اروند به آب می زند تا خواب را از چشم دشمن بگیرند، هیچ یک شهره ازدواج اشرافی نبودند، همه آنها با سربند یا زهرا(س) شیر مادری را نوشیده بودند که در سیره مثل دختر پیغمبر زندگی می کنند.

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گزارش: محمد ابراهیمی