احداث سد بلبر باعث توسعه بخش کشاورزی و ایجاد اشتغال می شود

صباح محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری جلسه شورای اسلامی استان کردستان در شهر سروآباد برای پیگیری وضعیت پروژه های عمرانی در این منطقه، اظهار داشت: با پیگیری های مستمر و تاکید بر احداث سد بلبر انتظار می رود که در آینده نزدیک این سد احداث و به بهره برداری برسد زیرا این اقدام در راستای توسعه بخش کشاورزی و ایجاد فرصت های شغلی در این منطقه بسیار مهم و ضروری است.

وی با بیان اینکه مطالعات احداث سد بلبر با پیشرفت 95 درصدی در حال اجراست، گفت: احداث این سد می تواند گام موثری در راستای اشتغالزایی و حل مشکلات کشاورزی در منطقه اورامان باشد و به همین دلیل مسئولان باید پیگیری مستمری در خصوص اجرایی کردن این مهم انجام دهند.

رئیس شورای اسلامی استان کردستان با اشاره به رشد فیزیکی 65 درصدی پروژه های عمرانی شهرداری سروآباد گفت: احداث پارک اقامتی و سیاحتی، احداث پارک کودک، احداث بلوار کشاورز، ساماندهی ورودی و خروجی سروآباد از جمله اقدامات شهرداری و شورای اسلامی در راستای توسعه و عمرانی است.

محمدی با اشاره به اینکه اورامان هفت ماه است که به شهر تبدیل شده است ولی هنوز ساختمان شهرداری ندارد، گفت: نیاز است مسئولان برای پیشرفت و آبادانی اورامان تلاش کنند و با تخصیص اعتبار مناسب این شهر را در حل مشکلاتش کمک کنند.

وی افزود: اورامان به دلیل جاذبه های بکر، صنایع دستی منحصر به فرد، فرهنگ اصیل و گویش و پوشش خاص خود می تواند یکی از قطب های گردشگری در کشور باشد که این امر نیازمند توجه هرچه بیشتر مسئولان استانی و کشوری است.

رئیس شورای اسلامی استان کردستان در پایان یادآور شد: هدف از برگزاری جلسات شورای اسلامی استان کردستان در شهرستان سروآباد در راستای بررسی مشکلات و تقویت توانمندی های شهر اورامان برای توسعه، عمران، اشتغالزایی و ترویج فرهنگ منحصر به فرد این منطقه است.