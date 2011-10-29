طه نوراللهی در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه بارندگی های اخیر تاثیری در روند سرشماری عمومی نفوس و مسکن ندارد، گفت: تنها تاثیری که ممکن است بارندگی ها در سرشماری داشته باشد در رفت و آمدها خواهد بود، اما تاکنون مورد خاصی در این زمینه گزارش نشده است.

دبیر ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن با اشاره به اینکه سرشماری توسط 54 هزار نفر مامور و 26 هزار نفر از سایر رده های اجرایی انجام می شود، تصریح کرد: این در حالی است که سرشماری در 31 استان کشور شامل 39 شهرستان و 1300 شهر، 100 هزار آبادی که هر یک نیز سازو کار خود را دارد، انجام می شود.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا ممکن است بارندگی ها باعث شود که تعداد روزهای سرشماری افزایش یابد، اظهارداشت: آینده را نمی توان پیش بینی کرد، ولی مرکز آمار تاکید دارد که سرشماری در موعد مقرر انجام شود.

نوراللهی با اشاره به اینکه امروز ششمین روز از سرشماری عمومی نفوس و مسکن می گذرد، افزود: هنوز 15 روز دیگر از سرشماری باقیمانده است و با تمهیدات در نظر گرفته شده در زمان مقرر کارها انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه این سرشماری اولین تجربه مرکز آمار نیست، عنوان کرد: حتی در برخی مناطق کشور یک یا دو متر برف باریده است اما تاثیری بر روند سرشماری نداشته است.

دبیر ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن در مورد دلایل انجام سرشماری در آبانماه گفت: در آبانماه جمعیت بیشتر در حالت سکون است و تحرک به حداقل می رسد، بنابراین معمولا این فصل را برای انجام سرشماری انتخاب می کنند.

وی ادامه داد: برخی فصول مانند تابستان تحرک و تعطیلی ها بیشتر است، بنابراین مشکلاتی برای انجام سرشماری ایجاد می شود، این در حالی است که در تمام کشورها سرشماری در فصولی صورت می گیرد که تحرک و جابجایی ها کمتر است.

نوراللهی اظهارداشت: دور دوم سرشماری امروز به پایان می رسد و اطلاعات مربوطه فردا یک شنبه اطلاع رسانی خواهد شد.