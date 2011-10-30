به گزارش خبرنگار مهر، نورالله حیدری با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در هجدهمین نمایشگاه مطبواعات و خبرگزاری ها در گفتگو با خبرنگار مهر درباره پرسش خود از وزیر آموزش و پرورش که قرار بود در کمیسیون آموزش و تحقیقات مطرح شود، افزود: طبق قانون برنامه سوم، فرهنگیان داوطلب می توانند پنج درصد از حقوق خود را در صندوق ذخیره فرهنگیان اندوخته کنند و دولت هم به همین میزان سهم اختصاص دهد تا در آغاز دوره بازنشستگی به آنها پرداخت شود.

وی ادامه داد: پرسش ما از وزیر آموزش و پرورش این بود که چرا زمینه های استفاده فرهنگیان از خدمات این صندوق در دوره اشتغال آنها فراهم نمی شود و چرا تاکنون اشکالات قانونی و اساسنامه نامناسب در این زمینه اصلاح نشده است.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه چندین سال است تمام این اعتبارات با عنوان ارزش افزوده ذخیره شده است، گفت: سوء مدیریت مسئول فعلی این صندوق کاملا محرز است و وی نتوانسته با این بودجه میلیاردی انتظاراتی را که فرهنگیان داشته اند برآورده کند.

حیدری اظهار کرد: در مجلس هفتم و هشتم به این موضوع ورود پیدا کردیم تا وضعیت فعلی را بهبود ببخشیم که متوجه شدیم سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات نیز در حال بررسی وضعیت این صندوق هستند و یافته ها نشان می دهد که در حالت خوشبینانه سوء مدیریت در این صندوق اتفاق افتاده و در بدبینانه ترین وضعیت نیز اموالی حیف و میل شده اند.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ادامه داد: پرسش ما از وزیر آموزش و پرورش این است که توضیح دهند عملکرد این صندوق چه بوده و چرا فرهنگیان ناراضی اند؟ چرا شخص مدیرعامل فعلی چندین مسئولیت به همراه حق الزحمه و پاداش در این صندوق دارد و چرا سیستم جذب و پذیرش نیرو در شرکتهای وابسته به این صندوق نظم قانونی ندارد؟

وی ادامه داد: طبق صحبتهای انجام شده قرار است دکتر حاجی بابایی، مدیر فعلی را عزل کند در غیراین صورت ظرف دو هفته آینده از او می خواهیم در مجلس حاضر شود و در صحن علنی به این پرسشها پاسخ دهد.

صندوق ذخیره فرهنگیان که از سال 1374 فعالیت خود را آغاز کرده، آورده اعضای خود را که پنج درصد از حقوق ماهیانه آنها می شود به صورت مستقیم و بدون واسطه در برخی شرکتهای دولتی و خصوصی سرمایه گذاری می کند و سود حاصل از آن را در پایان دوره خدمت به فرهنگیان می پردازد.

این صندوق با بیش از 700 هزار عضو تنها به اعضای بازنشسته خود خدمات مالی ارائه می کند.

پیش از این، حاجی بابایی از واگذاری سهام صندوق ذخیره فرهنگیان به بورس خبر داده و گفته بود: به دنبال این واگذاری از این پس اعتبار سالیانه دولت و فرهنگیان که در این صندوق سرمایه گذاری شده وارد بازار بورس می شود.