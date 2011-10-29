چهار کانون فرهنگی هنری در خراسان جنوبی راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رمضان زاهدی صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این کانون ها با محوریت عترت، عقاید اسلامی، نماز و هنرهای نمایشی راه اندازی می شوند.
وی اضافه کرد: با راه اندازی این تعداد کانون تخصصی، تعداد کانون های تخصصی استان به 14 کانون افزایش خواهد یافت.
حجت الاسلام زاهدی در خصوص مکان راه اندازی این کانون ها، تصریح کرد: کانون هدایت دستگرد بیرجند با محوریت عترت، کانون غدیر شهرستان قاین با محوریت عقاید اسلامی، کانون آدینه سرایان با محوریت نماز و کانون صدیقه طاهره(س) بیرجند با محوریت هنرهای نمایشی تخصصی می شوند.
به گفته وی کانون های تخصصی باید برابر دستورالعمل و شرح وظایف در سطح گسترده استان کار و فعالیت داشته باشند.
حجت الاسلام زاهدی تعداد کانون های فرهنگی و هنری فعال در سطح استان را 246 باب عنوان کرد و بیان داشت: گرامیداشت مناسبت های ملی و مذهبی مختلف و انجام برنامه های مختلف دینی برگزاری کلاس های آموزشی و اوقات فراغت از جمله برنامه های این کانون ها در سطح استان است.
مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد خراسان جنوبی در پایان در خصوص فعالیت کانون های تخصصی سطح استان، یادآور شد: هم اکنون 10 کانون تخصصی با محوریت های قرآن، ورزش، آموزش، پژوهش، it، سمعی و بصری، ایثار و شهادت، مهدویت برادران و خواهران و کتابخانه ای فعالیت می کنند.
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