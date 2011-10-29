چهار کانون فرهنگی هنری در خراسان جنوبی راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رمضان زاهدی صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این کانون ها با محوریت عترت، عقاید اسلامی، نماز و هنرهای نمایشی راه اندازی می شوند.

وی اضافه کرد: با راه اندازی این تعداد کانون تخصصی، تعداد کانون های تخصصی استان به 14 کانون افزایش خواهد یافت.

حجت الاسلام زاهدی در خصوص مکان راه اندازی این کانون ها، تصریح کرد: کانون هدایت دستگرد بیرجند با محوریت عترت، کانون غدیر شهرستان قاین با محوریت عقاید اسلامی، کانون آدینه سرایان با محوریت نماز و کانون صدیقه طاهره(س) بیرجند با محوریت هنرهای نمایشی تخصصی می شوند.

به گفته وی کانون های تخصصی باید برابر دستورالعمل و شرح وظایف در سطح گسترده استان کار و فعالیت داشته باشند.

حجت الاسلام زاهدی تعداد کانون های فرهنگی و هنری فعال در سطح استان را 246 باب عنوان کرد و بیان داشت: گرامیداشت مناسبت های ملی و مذهبی مختلف و انجام برنامه های مختلف دینی برگزاری کلاس های آموزشی و اوقات فراغت از جمله برنامه های این کانون ها در سطح استان است.