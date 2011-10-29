رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی در گفتگو با مهر: اعلام نتایج اولیه آزمون دکتری تخصصی گروه پزشکی در آذرماه

دکتر جبرائیل نسل سراجی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آزمون ورودی دوره دکتری تخصصی (Ph.D) رشته های علوم پایه پزشکی و بهداشت، طب سنتی، سلامت دهان، دندانپزشکی اجتماعی و مواد دندانی سال تحصیلی 91 - 90 روز پنجشنبه 5 آبان در 51 رشته تخصصی و 7 شهر تهران، تبریز، اصفهان، شیراز، اهواز، کرمان و مشهد برگزار شد.

نسل سراجی خاطرنشان کرد: 3 هزار و 900 نفر در این آزمون به رقابت پرداختند که از این تعداد، گروه اندکی به دلیل نقص مدارک ارسالی موفق به دریافت کارت ورود به جلسه آزمون نشدند.

وی یادآور شد: کلید اولیه آزمون ساعت 18 روز 9 آبان منتشر می شود و پس از دریافت کلید و در صورت اعتراض داوطلبان می توانند در مهلت مقرر، اعتراض خود را در مهلت 9 تا 13 آبان به صورت اینترنتی به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی ارسال کنند.

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت اضافه کرد: کلید نهایی ساعت 18 روز 23 آبان اعلام می شود و پس از آن اسامی پذیرفته شدگان مرحله اول که دو برابر ظرفیت اعلام شده است منتشر می شود و معرفی شدگان می توانند به صورت اینترنتی محل تحصیل خود را انتخاب کنند.

نسل سراجی اظهار داشت: مصاحبه و مرحله دوم آزمون دکتری تخصصی گروه پزشکی در روزهای 10 تا 15 دی ماه سال 90 برگزار می شود و نتایج نهایی 5 بهمن ماه به صورت اینترنتی منتشر خواهد شد.