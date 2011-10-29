دولت از خرید تضمینی شیر و گوشت شانه خالی کرد/ میزان مصرف لبنیات خانوارها

سعید سلطانی سروسطانی در گفتگو با مهر درباره خرید تضمینی گوشت و شیر افزود: طبق قانون دولت موظف بود از چند سال پیش نسبت به خرید تضمینی گوشت و شیر اقدام کند اما تاکنون این اتفاق صورت نگرفته است.

وی در ادامه بیان کرد: وزیر جهاد کشاورزی چندی پیش طرح 2 فوریتی خرید تضمینی گوشت وشیر را به هیئت دولت ارائه کرد اما مورد قبول واقع نشد.

رئیس اتحادیه دامداران ایران اعلام کرد: اگر دولت اعتبار خرید تضمینی گوشت و شیر را تأمین کند به تولید کنندگان کمک بسیاری کرده است.

خرید تضمینی شیر و گوشت

وی مطرح کرد: طبق قانون از سال 68 دولت موظف به خرید تضمینی گوشت و شیر بوده که متأسفانه تاکنون در این باره اقدامی انجام نداده است.

سلطانی سروسطانی یادآور شد: شیر و گوشت حاوی 2 عنصر کلسیوم و آهن است که در سلامت انسان مؤثر هستند در حالی که با این شرایط ارزشی برای این محصولات قائل نمی شوند به طوری که محصول چغدرقند را که قابل مقایسه با شیر و گوشت نیست بیشتر مورد توجه قرار داده شده است.

وی اظهار داشت: خرید تضمینی گوشت و شیر باعث می شود که خودکفایی خود را در تولید این نوع محصولات از دست ندهیم. با این اقدام دامدار بدون دغدغه و نگرانی به تولید حداکثری بیش از نیاز کشور وحتی صادرات ادامه می دهد و اطمینان خاطر دارد.

درنیمه دوم سال تولید شیر کاهش می یابد

مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران ایران در زمینه میزان تولید شیر افزود: در نیمه دوم سال به علت شروع سرما زایش دام کمتر می شود و میزان تولید شیر نسبت به نیمه اول سال کاهش می یابد اما دوباره از دی و نزدیک به فصل بهار میزان تولید افزایش می یابد و این افزایش روند صعودی به خود می گیرد.

سلطانی سروسطانی خاطرنشان کرد: ازسال 87 به دلیل بی توجهی به صنعت تولید شیر، لطمه غیر قابل جبرانی بر پیکره دامداری وارد شد و شیر روی دست دامداران و تولید کنندگان باقی ماند. در همان زمان تعرفه واردات شیر خشک صفر شد و با ورود بی رویه شیر خشک به کشور، بسیاری از کارخانجات از خریداری شیر از دامداران خودداری کردند.

وی مطرح کرد: با توجه به اقدامات صورت گرفته اوایل سال 88 این بحران از بین رفت ولی مازاد شیر تولید شده در استان های مختلف خریداری و وارد بازار شد که در ادامه مجددا بازار شیردچار بحران شد

افزایش 60 درصدی قیمت حمل و نقل نهاده های دامی

مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران ایران به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها اشاره کرد و افزود: از سال گذشته با اجرای این قانون هزینه تولید بیشتر و حمل و نقل نهاده های دامی 60 درصد افزایش یافته که در مجموع فشار زیادی به دامدار وارد شده است.

وی گفت: از ابتدای سال 90 یارانه شیر را یک ماه به یک ماه تمدید کردند که یکباره در اواسط تیر یارانه قطع شد، با توجه به متضرر شدن، دامداران وارد عمل شده و از جیره های غذایی کاسته و میزان تولید را نیز کاهش دادند. چنانچه قیمت شیر با نظرات کارشناسی اصلاح و خریداری شود دوباره تولید به جایگاه اولیه خود ظرف چند ما برمی گردد.

مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران ایران با بیان تناسب قیمت خوراک دام و شیر اظهارداشت: در همه جای دنیا خوراک دام 65 تا 70 درصد قیمت شیر را تعیین می کند. باید تناسب بین نهاده های دامی مثل جو و شیر حفظ شود. در همه جای دنیا قیمت یک کیلو شیر معادل با قیمت 3 کیلو جو است. لازم به ذکر است در کشور ما قیمت یک کیلو جو در مرداد امسال از یک کیلوگرم شیر فراتر رفت.

وی درباره افزایش قیمت نهاده های دامی مطرح کرد: خشکسالی و کاهش تولید غلات همچنین آتش سوزی در مزارع تولید غلات در کشور روسیه ( به عنوان یکی از بزرگ ترین کشورهای صادر کننده غلات) از جمله عواملی بود که باعث گرانی نهاده های دامی از جمله جو شد به طوریکه قیمت یک کیلوگرم جو در مرداد امسال از قیمت یک کیلوگرم شیر فراتر رفت. قیمت جو 500 تومان افزایش یافت اما از آن طرف قیمت شیر به 450 تومان رسید.

سلطانی سروسطانی تصریح کرد: استفاده از جو برای دامداران توجیه اقتصادی نداشت لذا از نظر مدیریتی گاوهای کم بازده را کاهش دادند. ضمن این که علوفه را تعدیل کردند که شیر قیمت واقعی خود را در بازار به دست آورد.

مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران ایران همچنین در زمینه گوشت نیز بیان کرد: خشکسالی سال 87 در 40 سال گذشته بی سابقه بود و طی چند سال گذشته کاهش گیاهان دیم (غلات ) به دلیل کاهش بارندگی میزان تولید را کاسته و قیمت آن را افزایش داد.

وی در ادامه یاددآور شد: دام های سبک و سنگین روانه کشتارگاه شده و از سوی دیگر واردات بی رویه گوشت باعث وارد کردن لطمه به صنعت دامپروری شد.

سلطانی سروسطانی در زمینه خرید تضمینی گوشت و شیر از سال آینده، اعلام کرد: اگر دولت خرید تضمینی گوشت را از 2 سال پیش انجام می داد الان صنعت گوشت درجایگاهی دیگر قرار داشت.

رشد منفی در تولید شیر و گوشت

وی متذکر شد: از اواخر سال 89 با رشد منفی در تولید شیر و گوشت مواجه شدیم که در حدود 3 درصد است. همه ساله در تولید گوشت و شیر رشدی حدود 8 درصد داشته ایم اما از پایان سال 89 این رشد را نداشته و 3 درصد رشد منفی داشته ایم.

مدیر عامل اتحادیه مرکزی دامداران ایران افزود: اگر دولت نسبت به خرید تضمینی محصولات از دامداراقدام کند باید آن را ارزان در اختیار مردم قرار دهد تا افزایش مصرف لبنیات در سبد خانوار طبق تأکیدات برنامه چهارم و پنجم توسعه صورت گیرد.

میزان مصرف لبنیات برای هر خانوار 110 کیلوگرم

وی درباره میزان مصرف لبنیات توسط هرخانوار گفت: در حالی که متوسط میزان مصرف لبینات برای هر خانوار بیش از 110 کیلوگرم است باید متوسط مصرف به 160 کیلوگرم برسد با این شرایط 50 کیلوگرم از متوسط مصرف فاصله داریم.

سلطانی سروسطانی ضمن اشاره به قطع شدن یارانه در بخش تولیدات دامداری، تأکید کرد: اگر دولت یارانه را به تولید کننده پرداخت کنند قیمت لبنیات کاهش یافته و میزان مصرف مردم افزایش می یابد.

دریافت اعتبار 100 میلیاردی در شهریور برای خرید علوفه

وی اعلام کرد: از محل بودجه اداره شده، تسهیلاتی بالغ بر 100 میلیارد تومان با کارمزد 4 درصد از اواسط شهریور در اختیارمان گذاشته شده تا علوفه ارزان قیمت تهیه کنیم و در نهایت قیمت شیر و گوشت را کاهش دهیم.

به گفته سطانی سروسطانی از قرارداد 200 هزار تنی منعقد شده برای خرید جو، 70 هزار تن در حال توزیع است. جو به قیمت 400 تومان به صورت 2 ماه بین دامداران کشور توزیع می شود.

مدیر عامل اتحادیه مرکزی دامداران ایران گفت: بخشی از جوخریداری شده از سوی بندر امیرآباد و مشهد توزیع می شود.

وی افزود: قیمت جو در مرداد به 500 تومان نیز رسید اما توانستیم با اعمال مدیریت آن را در مرز420 تومان ثابت نگه داریم. ضمن این که قیمت جو بندر امام به 410 تومان کاهش یافته است.

وی در زمینه قیمت ذرت نیز گفت: قیمت این محصول تحت تأثیر قیمت جو در هر کیلوگرم 110 تومان کاهش و به 460 تومان رسیده است.

سلطانی سروسطانی ابراز امیدواری کرد تا در آینده با ادامه این سیاست ها روند کاهش قیمت نهاده های دامی ادامه یابد و از نوسانات قیمت علوفه در بازار جلوگیری شود.