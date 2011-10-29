به گزارش خبرنگار مهر ، لاله افتخاری عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی که در هجدهمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری های داخلی شرکت کرده بود با حضور در غرفه مهر با اشاره به جایگاه روحانیت گفت: خوشبختانه با حضور حضرات آیات مهدوی کنی و یزدی وحدت در بین اصولگرایان محقق شده است، البته نباید سازوکار 8+7 را نیز نادیده گرفت.



وی با بیان اینکه جامعتین همواره از کیان انقلاب اسلامی دفاع می کنند، افزود: امروز شاهد آن هستیم که جامعتین پرچمدار وحدت در جریان اصولگرایی شده است و این وحدت بی نظیر است، چرا که دبیر کل جامعه روحانیت مبارز و رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم رسما وارد میدان شده اند و در جهت وحدت همدلی اصولگرایان فعالیت می کنند.

نماینده تهران در مجلس ادامه داد: حضور به موقع آنها باعث شده است که اصولگرایان با ساختار 8+7 وارد عرصه انتخابات مجلس نهم شوند.



عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس در ادامه از برگزاری همایش بزرگ اصولگرایان خبر داد و افزود: این همایش به همت جبهه متحد اصولگرایان برگزارمی شود.

افتخاری در پاسخ به این سئوال که این همایش چه زمانی برگزار می شود گفت: فقط می توانیم بگویم همایش عظیم اصولگرایان در آینده نزدیک برگزار می شود.



این نماینده مجلس خطاب به اصولگرایان گفت: انتظار داریم گروه هایی که تا کنون به ساختار 8+7 نپیوسته اند به زودی به این ساختار اضافه شوند تا مانور عظیم اصولگرایان را در عرصه سیاسی کشور به منصه ظهور برسانیم.

