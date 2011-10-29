حضور 273 قرآن آموز مرندی در آزمون ملی قرآن

محمد حسین شناور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با برگزاری این آزمون که به منظور ارزیابی قرآن آموزان و فراگیران دوره‌های آموزشی مؤسسات و مراکز قرآنی به صورت ملی وسراسری اجرا شد، استعدادهای درخشان حوزه علوم قرآنی با هدف حمایت‌های بعدی کشف و شناسایی شده و مورد تشویق قرار می‌گیرند.

وی گفت: نهمین دوره این آزمون به صورت متمرکز در مرکز شهرستان با شرکت برادران وخواهران قرآن آموز در پنج رشته قرآنی شامل حفظ ، ترجمه و مفاهیم، تفسیر سوره انفال در رده های نوجوانان، جوانان و بزرگسالان برگزار شد.

وی اضافه کرد: شهرستان مرند در این دوره به عنوان شهر اول از نظر تعداد شرکت کننده در این آزمون در سطح استان معرفی شده و لذا تلاش ها و اقدامات جدی در خصوص بهتر برگزار شدن این آزمون در نظر گرفته شده است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مرند افزود: سؤالات این آزمون به دو صورت تستی و تشریحی متناسب با منابع آموزشی مؤسسات طراحی شده و نتایج آن نیز اواخر آذر سال جاری اعلام و ضمن اعطای گواهینامه پایان دوره به نفرات برتر جایزه اهدا می‌شود.