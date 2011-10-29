سازندگان داخلی برای تامین تجهیزات صنایع معدنی در اولویت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، خدامراد احمدی صبح شنبه در بازدید از نمایشگاه بین المللی صنعت، معدن و فلزات در مشهد اظهارداشت: با توجه به توانمندیهای سازندگان داخلی شرایط به گونه ای فراهم است که می توان مدیریت و رهبری اجرایی و ساخت تجهیزات خطوط تولید را بدست متخصصان داخلی سپرد.

رئیس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی کشور "ایمیدرو"، با اشاره به توانمندی شرکت های ایرانی در عرضه رقابت با دیگر کشورها گفت: امروز محصولات شرکتهای ایرانی در حوزه صنعت به معنای عام و صنایع معدنی به معنای خاص با برند ایرانی در بازارهای جهانی قابل عرضه است و این افتخار ی است که بدست تولیدکنندگان و صنعتگران کشور حاصل شده است.

وی ادامه داد: تولیدکنندگان ایران در مرحله ای قرار گرفته اند که مقام معظم رهبری با علم به این توانمندی، واردات کالاهای قابل تولید در کشور را منع کرده و اعلام می کند که در صورت فراهم بودن زیر ساخت های لازم جوانان کشور قادر به تولید و ساخت هر گونه کالا هستند.

احمدی تاکید کرد: اگر قرار است محصولات تولیدی در بازارهای داخلی و خارجی قابل رقابت باشد باید از ویژگیهای کیفیت بالا و قیمت مناسب برخوردار باشد و تحقق این روند به معنای تولید صادرات گرا و ارزش افزوده بالاست.

وی همچنین با توجه به منع خام فروشی بعنوان یکی از سیاستهای راهبردی دور جدید "ایمیدرو" تصریح کرد: در تلاش هستیم از صدور مواد معدنی به صورت خام جلوگیری و این مواد با ارزش افزوده بالا به بازارهای جهانی روانه شود.

احمدی همچنین با اشاره به لزوم تامین اعتبار بخش تولید توسط شبکه های بانکی و مالی، ابراز امیدواری کرد با گشوده شدن قفل شبکه های بانکی و مالی یکی از موانع مهم توانمندسازی بخش تولید برداشته شود.