بازسازی و بازپیرایی بوستانهای شرق تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی شادالوئی با اعلام این مطلب گفت: ایجاد رمپ ورودی در بوستانها، تجهیز وسایل بازی کودکان و بهسازی معابر عبوری از جمله اقداماتی است که در سطح بوستانهای شرق تهران صورت می گیرد.

وی با اشاره به نور پردازی بوستانهای منطقه 8 افزود: به منظور صرفه جویی در مصرف انرژی؛ نور پردازی با استفاده از لامپهای کم مصرف انجام می شود.

شهردار منطقه 8 در ادامه از آموزش چهره به چهره شهروندان در زمینه بازیافت زباله خبر داد و گفت: این طرح توسط آموزشگران واحد بازیافت منطقه و در مراجعه به منازل شهروندان شرق تهران انجام می شود.

شادالوئی در تشریح این برنامه گفت: اجرای این طرح در راستای فرهنگ سازی و اهمیت طرح تفکیک پسماند از مبداء انجام می شود و تاکنون در چند محله منطقه انجام شده است.

وی در ادامه به طعمه گذاری بوستانها و میادین سطح منطقه اشاره کرد و افزود: این طرح به منظور رسیدگی به مشکلات شهروندان در خصوص مبارزه با جانوران مضر شهری با اجرای عملیات طعمه گذاری و شناسایی کلونی های موش در سطح بوستانها و میادین شرق تهران آغاز شد.

شادالوئی گفت: هدف از اجرای این طرح تامین بهداشت عمومی و سلامت شهروندان در پارکها و میادین است.

شهردار منطقه 8 با اشاره به مناسب سازی بوستانهای شرق تهران جهت تردد نابینایان، افزود: بر همین اساس در بوستان فدک عملیات هم سطح سازی پیاده روها و اجرای رمپ ورودی جهت تردد آسان نابینایان و معلولین صورت گرفت.