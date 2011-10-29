خروج رودخانه از کف خیابان/ فرود در چاله ها حکایت روزهای بارانی کرج

به گزارش خبرنگار مهر، قطره های باران یکی از پس از دیگری زمین خشک را نوازش می کند و با خود آلودگیهای این شهر شلوغ را می شوید.

همه چیز رنگ طراوت و تازگی می گیرد، همه دلشان میخواهد برای نفس کشیدن در این هوای پاک بتوانند راهی خیابان ها شده و هوایی تازه کنند.

یا نه اصلا مثل هر روز رهسپار محل کار و مدرسه و دانشگاه شوند.

به هرروی با باز کردن پنجره و نگاهی به هوای بیرون، سراغ کمد لباسها رفته، با انتخاب لباسی گرم و برداشتن چتر و ... راهی خیابان می شوند.

کمی که می گذرد به اولین معبر اصلی که می رسند نگاهی به خود می اندازند، به طول کفش و پوتین خود و نگاهی دیگر به عرض جویهای سر ریزشده آب و رودخانه ای عمیق که برای گذر از آن اگر چکمه ای بلند نیز به پا داشته باشی، باز خیس شدنت حتمی است.

و چه احساس بدی است، خیس شدن نوک انگشتان پا در هوای سرد پاییزی و تازه ماجرا زمانی رنگ و بوی جدی حکایت شهر را ما را به خود می گیرد که تازه خبری از تاکسیها هم نیست و اینجاست که شهروند ما باید در حالیکه همه وجودش در خیابان آب گرفته خیس شده است، نگاهی به کیف پولش بیندازد و لحظه ای به نجوای " دربست دربست" تاکسیها و خودروهای عبوری بیاندیشد تا شاید راه چاره ای برای نجات از سرما خوردگی و آشفتگی وجود خیس شده اش بیابد.

آری این تنها بخشی از ماجراست. کمی آن طرف تر ، خودروها بوق زنان و کلافه از پرتاب آب به روی عابران، در خیابانهای آب گرفته که همچون رودخانه ای شده است، قایقرانی می کنند و تازه پس از خروج و رهایی از رودخانه آب جاری بر کف خیابان، نوبت به فرود در چاله های شهر می رسد.

چاله هایی که بارها وعده داده اند پر شود، اما به جای پر شدن عمیق تر شده است و در روزهای غیر بارانی نیز برای عبور و مرور خودروها دردسر سازند.

اما در روزهای بارانی با پر شدن این چاله و فرود چرخهای ماشین در آن، پرتاب آب در کف خیابانهای به قدری شدت می یابد که گاه دید رانندگان رانیز محدود کرده و منجر به تصادف می شود.

معابر پر تردد و شیبدار شهر در اغلب نقاط در حال حاضر به آب گرفتگی مواجه است و این در حالیست که تلاش نیروهای خدماتی نیز با به کارگیری تمامی توان و تجهیزات ادامه دارد.

اما این تلاشها اغلب در شرایطی بی نتیجه می ماند که شهر ما از اندک زیر ساختهای یک کلانشهر نیز محروم است و این عامل موجب می شود با یک بارندگی معمولی نیز خیابانهای شهر قفل شده و عبور و مرور شهروندان مختل شود.

بارندگی روزهای اخیر در استان البرز، البته بسیار شدید بود و همین امر خدمات رسانی و مهار آبگرفتگی را با مشکل مواجه کرده است.

نداشتن سیستم یکپارچه فاضلاب شهری، بی توجهی شهروندان و برخی مغازه داران در رها سازی زباله ها در جویهای آب، عرض کم جوی ها و عدم هدایت صحیح و جمع آوری آبهای سطحی و ... همه از عوامل تشدید کننده بحران در یک روز بارانی در شهر کرج است.

همچنین خیس شدن در آب باران تنها بخشی از مشکل است، این مسئله وقتی حادتر می شود که به دلیل اجرای متعدد پروژه های عمرانی در سطح شهر و حفاریهای و روان بودن خاک و مخلوط شدن آن با آب باران، جویی از گل و لای در برخی خیابانها جاری می شود که با قدم برداشتن در این مسیر ها بخشی از لباس عابران کاملا تغییر رنگ داده و از فرط گل و لای، قهوه ای دیده می شود.

3500 کارگر مهار آب گرفتگی ها را برعهده دارند

معاون خدمات شهری شهرداری کرج در این خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر از کنترل آبگرفتگی های ناشی از بارندگی اخیر در این کلانشهر خبر داد و گفت: در این زمینه سه هزار و 500 کارگر خدمات شهری و فضای سبز به صورت شبانه روزی به شهروندان خدمات ارائه می دهند.



علی اصغر کمالی زاده اظهار داشت: در این زمینه شهرداری و معاونت خدمات شهری کرج تمام نیروها و امکانات خود را برای خدمت رسانی به شهروندان و جلوگیری از بروز هرگونه مشکل در زمینه آبگرفتکی معابر و خیابان ها بسیج کرده است.

وی افزود: طبق اعلام اداره کل هواشناسی استان، میزان بارندگی در کرج، 45 میلی متر بوده که طبق بررسی مشخص شد که در دو دهه اخیر این میزان بارندگی بی نظیر است.

این مسئول عنوان کرد: در این زمینه عوامل شهرداری کرج از ابتدای بارش باران طی چند روز اخیر، دو هزار کارگر خدمات شهری و هزار و 500 کارگر فضای سبز را به منظور رفع مشکلات آبگرفتگی در نقاط مختلف کلانشهر کرج مستقر کرده است.

کمالی زاده ادامه داد: این نیروها تاکنون با استفاده از 400 دستگاه خودرو سبک و سنگین اقدامات لازم را برای لایروبی جوی ها، کانال ها و انهار انجام داده اند.

تمام مسیرهای اصلی و فرعی کرج باز است

معاون خدمات شهری شهرداری کرج یادآور شد: در حال حاضر تمامی مسیرهای شریان های اصلی شهر اعم از زیرگذرها و روگذرها باز است و خودروها در حال حرکت هستند و مشکل خاصی در زمینه آبگرفتگی وجود ندارد.

وی از شهروندان خواست تا از ریختن زباله در جوی ها خودداری کنند و با عوامل و نیروهای شهرداری به منظور رفع مشکلات آبگرفتگی در زمان بارش باران همکاری مطلوب داشته باشند.

عذرخواهی شهرداری از شهروندان برای بروز مشکلات ناشی از اجرای پروژه های عمرانی

این مسئول اعلام کرد: به واسطه اختلال در محل اجرای پروژه های عمرانی در کرج و لزوم هدایت آبهای سطحی، شهرداری از شهروندانی که در این زمینه مشکل برای آنها به وجود آمده است، عذر خواهی می کند.

کمالی زاده افزود: همچنین رانندگان نیز در زمان بارش باران توجه ویژه به عابران پیاده داشته باشند و با کاهش سرعت، مانع بروز حادثه و اتفاق شوند.

معاون خدمات شهری شهرداری کرج اظهار داشت: در فصل سرما به خصوص زمان بارش باران و برف شهروندان از سفرهای غیرضروری خودداری کنند، همچنین شهروندان در صورت بروز هرگونه مشکل در زمینه خدمات شهری در فصل سرما می توانند با سامانه 137 شهرداری تماس بگیرند و مراتب را به عوامل این مرکز گزارش دهند تا در کوتاه ترین زمان به مشکلات رسیدگی شود.

وی گفت: هم اکنون به دلیل اجرای پروژه های عمرانی در نقاط مختلف کرج، این کلانشهر به کارگاه عمرانی تبدیل شده است که در این زمینه شهروندان باید با نیروها و عوامل شهرداری همکاری مطلوب داشته باشند.

به هر روی به نظر می رسد به رغم تلاشهای صورت گرفته شهروندان از شدت آبگرفتگیها گلایه مندند و مسئولان شهر باید چاره ای برای فراهم کردن زیرساختهای این کلانشهر با رشد جمعیت روز افزون بیاندیشند.

از سوی دیگر سازمان تاکسیرانی نیز باید در مواقعی که مردم نیاز بیشتری به خدمات رسانی دارند با نظارت بر عملکرد تاکسی داران در تمامی خطوط زمینه خدمت گزاری به مردم و رضایت شهروندان و جلوگیری از بروز تخلفات را فراهم آورند.

امید می رود بار دیگر این انتقاد رسانه ای که تنها از مشاهدات و گزارشهای مردمی و با امید حل مشکل همیشگی آب گرفتگیهای خیابانهای شهر منتشر شده است، زنگ هشداری را برای مسئولان به صدا در آورد تا بدانند برای کسب رضایت شهروندان راه بسیار باقی است.

