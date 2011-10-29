به گزارش خبرنگار مهر، مهدی قره شیخلو رئیس سازمان دارالقرآن کریم سازمان تبلیغات اسلامی در "نشست تخصصی مصححین قرآن کریم" که پنجشنبه 5 آبانماه در سازمان دارالقرآن کریم برگزار شد؛ با تقدیر از تلاش 25 ساله دفتر نظارت بر چاپ و نشر قرآن و مصححین تصریح کرد: بطور قطع تصحیح از مقدسین کارها در حوزه قرآن است و این توفیق از نعمات و برکات الهی است که نصیب هر کسی نمی شود.

وی مجموعه نظارت بر چاپ و نشر قرآن کریم ایران را در جهان اسلام بی نظیر خواند و گفت: مجموعه ای به این عظمت و با این شکل منظم و با چرخه کاری منظم در حوزه نظارت بر چاپ و نشر قرآن در جهان اسلام وجود نداشته، البته ما در حوزه اطلاع رسانی و تبلیغات این بخش ضعیف عمل کرده ایم و باید تلاش کنیم دفتر نظارت بر چاپ و نشر قرآن و فعالان این حوزه را در داخل و خارج از کشور معرفی کنیم تا این ظرفیت و توانایی را بشناسند و از آن بهره مند شوند.



وی با اشاره به مشکلات متعددی که در مسیر فعالیتهای دفتر نظارت و چاپ و نشر قرآن کریم وجود داشته است، تصریح کرد: تصحیح قرآن، کار تخصصی است و مردم به ما اعتماد کردند که اگر مجموعه ای به عنوان دفتر نظارت بر چاپ و نشر قرآن کریم وجود دارد انتظار حداقلی این است که قرآنهایی که از این مجموعه مجوز می گیرد دچار اشکال و خطا در متن نباشد و این مسئولیت مهمی بر دوش مصححین می گذارد.



قره شیخلو افزود: برای توفیق در امر تصحیح قرآن باید چند کار انجام گیرد یکی اینکه در گردش کاری و اداری تمام مسائل را خوب بررسی کنیم و اگر در این روال اداری جایی نقص دارد به سرعت رفع شود تا خدای نکرده بر اساس اشکال سیستم اداری کار تصحیح قرآن آسیب نبیند.



رئیس سازمان دارالقرآن کریم یادآور شد: نکته دوم این است که مصححان قرآن باید ابزار و شرایط تخصصی و علمی را دارا باشند که بدین منظور در سالهای گذشته دوره های مختلفی برای ارتقا سطح علمی و توانمندی مصححین در دفتر نظارت بر چاپ و نشر قرآن کریم برگزار شد که فکر می کنم این تنها کافی نیست و باید تلاش کنیم مصححین شرایط علمی و تجربی لازم را در این بخش به نحو احسن داشته باشند.



وی دستمزد مصححین را اندک خواند و با اشاره به افزایش 30 درصدی حق الزحمه آنان در سال جاری تصریح کرد: قطعا جبران کار ارزشمند شما بیش از آن مبلغی است که پرداخت می شود اما این مسئله در دستور کار قرار گرفته که با تأمین منابع مالی این روند را ادامه دهیم .



وی با اشاره به فعالیت 100 نفر در دفتر نظارت بر چاپ و نشر قرآن کریم تأکید کرد: همه این تلاشها برای این است که حتی یک قرآن با کوچکترین اشکال در نظام جمهوری اسلامی چاپ و توزیع نشود و اگر خدای نکرده حتی یک مورد اشکال در چاپ قرآن به وجود آید همه این تلاش و وقت و سرمایه به نحوی زیر سؤال می رود. البته شاید همه مسائل متوجه مصححین نباشد و برخی مسائل به خود ناشران بر می گرددد که باید دقت در کار داشته باشند و تلاش کنند در این نظامی که طراحی شده قرار گیرند.



رئیس سازمان دارالقرآن کریم شتابزدگی را موجب کاهش کیفیت تصحیح قرآن دانست و گفت: مصححان باید با حوصله و دقت کار تصحیح قرآن را انجام دهند چراکه این کار مسئولیت شرعی دارد و باید تمام تلاش خود را در این زمینه به کار گیریم.

قره شیخلو افزود: ما تلاش می کنیم با استقاده از ابزار روز و بهره گیری از نرم افزارهای مختلف کار تصحیح قرآن را آسان کنیم؛ به نحوی که مصححان با استفاده از ابزار روز با سرعت و دقت بیشتر و با آسانی این کار را انجام دهند که در این راستا گامهای خوبی برداشته شده و کارهای مطالعاتی آن ادامه دارد و در مقطعی ما به سمت راه اندازی تصحیح مکانیزه رفتیم و پیشرفتهایی داشتیم اما چون کار سنگین است نیاز به مطالعه و اعتبار مالی زیاد دارد که در پی آن هستیم.



وی در پایان با اشاره به تعداد بیشتر زنان مصحح قرآن به نسبت مردان، بر لزوم معرفی و تقدیر از تلاش ارزشمند این افراد تأکید کرد و گفت: در ششمین همایش تکریم چهره های قرآنی برای نخستین بار از مصححان برگزیده تقدیر خواهد شد.



به گزارش مهر، در این نشست از معصومه باقری، فتانه حائری، الهه جباری، ناصر ندرلو و علی شهدپور به عنوان مصححان برتر تقدیر شد.