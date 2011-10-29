بررسی افزایش 2.5 درصدی نرخ سود/ چالش جدید موسسات اعتباری

به گزارش خبرنگار مهر، ‌حجت الاسلام سید امین جوادی امروز با حضور در غرفه مهر با اشاره به برنامه تعیین نرخ سود سپرده های بانکی در شورای پول و اعتبار اظهارداشت: بانک مرکزی هم به موضوع افزایش نرخ سود بانکی در شورای پول و اعتبار می پردازد تا بر این اساس نرخ سود حدود 2.5 درصد افزایش پیدا کند.

وی با اشاره به چالش بانکها و موسسات اعتباری به دلیل نرخ سود کم افزود: نرخ سود کنونی بر اساس بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی به اجرا می رسد اما بانک مرکزی هم متوجه شده است که این نرخ سود نمی تواند پاسخگوی هزینه های بانک ها و موسسات باشد.

رئیس موسسه مالی و اعتباری عسگریه با اشاره به اجرای قوانین بانکداری اسلامی در این موسسه بیان کرد: موضوع اجرای مسائل شرعی یکی از تخصص های این موسسه است و چند واحد درسی معاملات ربوی و غیر ربوی برای گروهی از کارمندان این موسسه در نظر گرفته شده است که برای این منظور اساتیدی از حوزه ودانشگاه حاضر شده اند تا بانکداری اسلامی را به این گروه آموزش دهند.

حجت الاسلام جوادی افزود: پس از اتمام دوره این گروه به دفاتر مرکزی و استانها اعزام می شوند تا به اجرای کامل بانکداری اسلامی نظارت کنند.