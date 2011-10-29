ابراز شرمساری پاپ از خشونت به نام مسیحیت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، پاپ در جریان دیدار خود با رهبران ادیان مختلف که برای نیایش صلح به دعوت واتیکان در شهر آسیسی ایتالیا گردهم جمع شده بودند اظهار داشت: من به عنوان یک مسیحی می خواهم بگویم بله درست است که در طول تاریخ از خشونت به نام دین مسیحیت استفاده شده، ما این حقیقت را با شرمساری بسیار تصدیق می کنیم.

وی گفت: اما کاملاً روشن است که این امر سوء استفاده از دین مسیحیت بوده و مشخص است که این خشونتها با ماهیت حقیقی دین منافات دارد.

این اظهارات یکی از معدود دفعاتی را رقم زد که یک پاپ برای خشونتهای مسیحیان چون جنگهای صلیبی یا استفاده از زور برای گسترش دین مسیحیت عذرخواهی می کرد. جنگهای صلیبی مجموعه جنگهای دینی بود که از سوی پاپ و کلیسای کاتولیک با هدف اصلی در اختیار گرفتن کنترل شهر قدس انجام شد.

پاپ ژان پل دوم، پاپ فقید کاتولیکها در سال 2000 برای ناکامیهای تاریخی مسیحیت عذرخواهی کرد.

نشست دیروز پنجشنبه 5 آبان ماه حدود 300 نفر از رهبران دینی را از سراسر دنیا چون پیروان اسلام، مسیحیت، یهودیت، هندو، زرتشت، تائو، شینتو و بودا را گردهم جمع کرده بود.

این نشست در بیست و پنجمین سالگرد دعوت تاریخی ژان پل دوم برای صلح برگزار شد که برای نخستین بار در سال 1986 برگزار شد، اما مراسم امسال دربرگیرنده هیچ نیایش مشترکی میان هئیتهای نبود.

پاپ بندیکت شانزدهم در سخنرانی خود همچنین تروریسم با انگیزه دینی را محکوم کرد و گفت: ما می دانیم که تروریسم اغلب با انگیزه دینی صورت می گیرد . تاریخ نشان می دهد انکار خداوند می تواند به درجاتی از خشونت منتهی شود.

در این جلسه حصیم موزادی دبیر کل کنفرانس بین المللی علمای مسلمان از اندونزی با انعکاس دیدگاه های مشابه اظهار داشت: حقیقت نشان می دهد بسیاری از مشکلات بشر در این سیاره از مردمی برخاسته است که از دین سوء استفاده کرده اند.

یکی از نمایندگان ادیان سنتی آفریقا نیز گفت: زمان آن رسیده است که ادیان تمام جهان به یکدیگر احترام بگذارند.