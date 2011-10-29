آخرین وضعیت تولیدات علمی ایران / 18 پله در جهان صعود کردیم

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر جعفر مهراد در دومین سمینار علم سنجی و رتبه بندی دانشگاههای جهان اسلام در دانشگاه علوم پزشکی مشهد افزود: کشورمان در تولید مقالات معتبر بین المللی در سال 2000 رتبه 48 را به خود اختصاص داده بود و در حال حاضر در سال 2011 کشورمان در رتبه 30 جهان و دوم منطقه پس از ترکیه قرار دارد.

رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری با اشاره به این که تولید مقالات معتبر بین المللی ISI ایرانی رشد چشمگیری داشته است گفت: در سال 85 تولید مقالات علمی ISI سه هزار و 241 مقاله بود که این میزان در سال 89 به 18 هزار و 322 مقاله رسید.

دبیر شورای راهبری پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) افزود: از ابتدای امسال تاکنون نیز بیش از 15 هزار و 500 مقاله ISI توسط محققان کشورمان تولید و منتشر شده است.

مهراد با بیان این که تولید علم یکی از شاخصهای اصلی رتبه بندی در پایگاه های معتبر جهان از جمله OIC به شمار می رود، اظهار داشت: توجه به تاثیر اجتماعی و اقتصادی، توجه به چشم انداز بین المللی، گسترش برنامه های آموزشی در قالب تازه بودن متون آموزشی، نسبت اعضاء هیئت علمی به دانشجو، گسترش طرح های پژوهشی کاربردی، افزایش استناد به مقالات علمی و افزایش سرمایه گذاری در حوزه تحقیق از جمله راهکارها برای افزایش جایگاه کشور در رتبه بندی ها جهانی به شمار می رود.

وی خاطرنشان کرد: وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و وزارت علوم تحقیقات و فناوری در چند سال اخیر توجه ویژه‌ای به تولید علم در کشور و ارتقاء جایگاه دانشگاه ها در جوامع بین المللی داشته است.

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام با اشاره به اینکه در حال حاضر دو دانشگاه تهران و شریف بر اساس رتبه بندی شانگهای و تایمز به ترتیب جز 500 و 400 دانشگاه برتر جهان به شمار می رود، اظهار امیدواری کرد: با برنامه های مدون و توجه ویژه وزارتخانه های ذیربط تعداد دانشگاههای برتر کشور در رتبه بندی های جهانی افزایش یابد.