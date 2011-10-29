تئاتر کودک باید مروج فرهنگ ایثار و شهادت در نسل چهارم انقلاب باشد

سید جعفر حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه امروزه اثرگذاری تئاتر در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت به وضوح قابل مشاهده شده است، گفت: این مقوله تا اندازه ای اثرگذار است که مقام معظم رهبری نیز بر استفاده از ابزار هنر برای ترویج فرهنگ ایثار تأکید دارند.

حسینی با اشاره به برگزاری جشنواره تئاتر کودک و نوجوان در همدان، عنوان کرد: در جشنواره تئاتر کودک و نوجوان باید به مسائلی از جمله دفاع مقدس که کودکان نسبت به آن از آشنایی کمتری برخوردارند، توجه کرد.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران استان همدان تاکید کرد: نسل چهارم انقلاب همواره در شهر و مدارس با یادمان ها و نمادهایی از شهدا مواجه می شوند که باید به سئوالاتی که از این طریق در ذهن آنها پدید می آید، پاسخ داده شود.

سیدجعفر حسینی تاکید کرد: با استفاده از هنر تئاتر پاسخگویی به سئوالات ذهنی کودکان آسانتر انجام می شود.

وی یادآور شد: عرصه تئاتر باید یادآور ایثار و فداکاری نوجوانانی باشد که با سن کم کارهای بزرگی انجام دادند.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران استان همدان تاکید کرد: فعالیت های کودکان انقلاب باید الگویی برای کودکان و نوجوانان امروز باشد.

گفتنی است هجدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان 15 تا 20 آبان ماه در همدان برگزار می شود.