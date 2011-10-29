ثبت و تأیید اینترنتی نسخ پاتولوژی و ژنتیک مراکز طرف قرارداد تامین اجتماعی

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان تأمین‌اجتماعی به دلیل دارا بودن زیرساخت‌های مناسب جهت توسعه و گسترش خدمات درمانی الکترونیک موجود، این ظرفیت را دارد تا در بستر این امکانات، پروژه‌های ثبت و تأیید اینترنتی نسخ مختلف مراکز درمانی طرف قرارداد را توسعه و گسترش دهد.

بر این اساس، این سازمان آمادگی دارد تا در آینده‌ای نزدیک پروژه‌های جدیدی در حوزه فناوری اطلاعات و کاهش بار مراجعات رسیدگی به اسنادپزشکی را افتتاح کند که این پروژه‌ها در راستای خدمات درمانی الکترونیکی و ایجاد بسترهای لازم جهت اجرای کارت هوشمند سلامت اجرایی می‌شود.

اجرای این پروژه‌ها، جهش بزرگی در اجرایی کردن سامانه توسعه ارائه خدمات درمانی الکترونیک محسوب می‌شود که با تکمیل آنها و ارائه خدمات جدید در این شبکه، سازمان تأمین‌اجتماعی به عنوان پیشتاز عرصه الکترونیکی کردن ارائه خدمات درمانی محسوب خواهد شد.