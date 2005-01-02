ريچارد آرميتاژ : سوريه بايد قطعنامه 1559 شوراي امنيت را اجرا كند

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه، وي همچنين از دمشق خواست با اجراي قطعنامه شواري امنيت، نيروهاي خود را به طور كامل ازخاك لبنان خارج كند.



معاون مستعفي وزيرامورخارجه آمريكا پس از ديدارو گفتگو با بشار اسد رئيس جمهوري و فاروق الشرع وزير امورخارجه سوريه گفت:ما درمورد لزوم اجراي كامل قطعنامه 1559 شوراي امنيت صحبت كرديم و خواستار عدم دخالت طرفهاي خارجي درانتخابات پارلماني لبنان در بهارآينده شديم .

وي با اشاره به اينكه دمشق دركنترل مرزهايش با عراق پيشرفت كرده است گفت: طي ماههاي گذشته سوريه درمورد كنترل مرزهايش پيشرفت كرده است اما دمشق بايد براي جلوگيري از نفوذ مبارزان خارجي به عراق بيشتر تلاش كند.



معاون مستعفي وزيرامور خارجه آمريكا افزود:ما بايد تمام تلاش خود را براي جلوگيري ازورود افراد خارجي كه درعراق دست به فعاليت هاي غير قانوني مي زنند و يا مرتبا درحال رفت و آمد به سوريه هستند، بكار بنديم .

ديدار ريچارد آرميتاژ معاون مستعفي وزير امور خارجه و ويليام برنز به منطقه درحالي صورت مي گيرد كه تا زمان برگزاري انتخابات رياست تشكيلات خودگردان فلسطين و انتخابات سراسري عراق چند روز باقي نمانده است.

يك مسئول بلند پايه غربي پيشتر گفته بود معاون مستعفي وزيرامور خارجه آمريكا طي هفته جاري به تركيه واردن سفرخواهد كرد تا وضعيت عراق را در آستانه برگزاري انتخابات عراق در 30 ژانويه مورد بررسي قراردهد.

اين مسئول همچنين خاطر نشان ساخت:ويليام برنزفرستاده آمريكا به خاورميانه نيزآرميتاژرا درسفربه اردن همراهي خواهد كرد.

ريچارد آرميتاژ معاون مستعفي وزير امورخارجه آمريكا روز گذشته با جرج كيسي فرمانده نيروهاي آمريكايي درعراق ومسعود بارزاني رهبر اتحاديه ميهني كردستان عراق در استان اربيل ديداركرده بود.