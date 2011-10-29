آتش سوزی در یک خط لوله گاز مهار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب با انتشار خبری اعلام کرد: با مهار آتش سوزی و ایمن سازی خط لوله 26 گاز تزریقی پازنان عملیات ترمیم و تعویض بخش آسیب دیده این خط آغاز شد.

این خط لوله عصر جمعه (06 آبان) دچار پارگی و متعاقب آن آتش سوزی شد که با اقدام سریع و به موقع کارکنان عملیات در شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران آتش سوزی مهار و متعاقب آن عملیات ترمیم و تعمیر خط آغاز شد.



براساس گزارش تیم کارشناسی در محل، علت پارگی خط نازک شدن جداره لوله بر اثر وجود ترکیبات گوگردی (H2S) در سیال گازی می باشد.

در همین حال عبدالامیر حویزاوی مدیر تولید شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب صبح امروز شنبه (7 آبان) در این باره گفته است: علت بروز این حادثه، ترکیدگی لوله ناشی از نازک شدن ضخامت جداره آن بر اثر خوردگی گزارش شده است.

به گفته این مقام مسئول در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب عبور سیالات گازی همراه با ترکیبات گوگردی از این خط می تواند عامل خوردگی لوله باشد.

وی افزود: به منظور ترمیم خط برای در مدار قرار دادن آن در کوتاه ترین زمان، امکانات و تجهیزات لازم و تیم های عملیاتی در محل استقرار یافته است.

گفتنی است، خط لوله 26 اینچ پازنان به طول 50 کیلومتر، گاز مخزن پازنان 2 را پس از فرآورش در کارخانه گاز و گاز مایع 900 برای تزریق به مخزن، به گچساران منتقل می کند.