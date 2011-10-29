محمد جواد محمدی زاده در گفتگو با مهر درباره سهم هر کدام از دستگاه های اجرای برای پیشگیری و مهار آتش سوزی در جنگل ها اظهارداشت: ستاد مدیریتی که در استان برای مقابله با آتش زیر نظر استاندار تشکیل می شود باید تکالیف دستگاه ها و نقش هر کدام را مشخص کند.

وی در زمینه پاسخگویی به آتش سوزی در جنگل از سوی سازمان های محیط زیست و جنگل ها و مراتع اظهارداشت: در این زمینه بخشی از وظایف بر عهده سازمان جنگل ها و بخش دیگر بر عهده سازمان محیط زیست است.

معاون رئیس جمهور اعلام کرد: سهم هر کدام از دستگاه ها در زمینه پیشگیری از آتش سوزی در جنگل ها عمدتاً جغرافیایی است، مناطقی که حفاظت شده یا پارک ملی هستند کنترل، نظارت و جلوگیری از آتش سوزی بر عهده سازمان محیط زیست است.

محمدی زاده بیان کرد: در برخی مواقع وظایف و حوزه عملکرد سازمان ها به یکدیگر نزدیک و متصل است در این مواقع نیاز به همگرایی وجود دارد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: البته تهیه نقشه های تفصیلی می تواند در اجرای عملیات مهار آتش کمک کند.

وی در پاسخ به این پرسش که تشکیل ستاد استانی بعد از وقوع آتش سوزی چه تأثیری دارد؟ گفت: بدون شک باید تمام برنامه ریزی ها پیش از بروز آتش سوزی در مناطق جنگلی هر چه سریعتر تهیه شود.

