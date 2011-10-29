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۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۲:۰۳

مسعودی در گفتگو با مهر:

مدارس صدرا در استان البرز مجهز می شوند

مدارس صدرا در استان البرز مجهز می شوند

کرج - خبرگزاری مهر: مدیر کل تبلیغات اسلامی استان البرز از تخصیص مبلغ 30 میلیون تومان از طرف استانداری البرز برای تجهیز مدارس صدرا در این استان خبرداد.

حجت الاسلام عباس مسعودی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با توجه با تاسیس مدارس صدرا در استان البرز و نیاز این مدارس به تجهیزات و امکانات به روز به دستور استاندار محترم مبلغی برای این منظور اختصاص یافت.

وی گفت: بر اساس این دستور مبلغ 30 میلیون تومان برای تجهیز امکانات در این مدارس تصویب شد که به زودی و با دریافت اعتبار مورد نظر، کار تجهیز این مدارس نیز شروع می شود.
 
مسعودی افزود : مدارس تازه تاسیس صدرا در برخی موارد با کمبود وسایل و تجهیزات آموزشی روبرو هستند که با مساعدتهای صورت گرفته نسبت به تجهیز آنها اقدام می شود؛ البته این در حالیست که این مدارس در شهرستانهای نظرآباد و ساوجبلاغ امکانات خوبی دارند.
 
این مسئول با بیان اینکه برای کادر آموزشی این مدارس از بهترین دبیران آموزش و پرورش در رشته های مرتبط بهره گیری شده است، اضافه کرد: مدارس صدرا جزو دبیرستانهای ممتاز است که در رشته های معارف و علوم اسلامی دانش آموز جذب می کند.
 
وی با اشاره به فعالیت سه مدرسه صدرا درسال تحصیلی جدید در استان البرز، افزود: وجود مدارس صدرا در استان برای تربیت و پرورش نیروهای جوان متعهد و متدین بسیار موثر است.  
 
به گفته مدیر کل تبلیغات اسلامی استان البرز کار تجهیز فنی و آموزشی این مدارس بر اساس ضوابط از سوی سازمان تبلیغات اسلامی در حال انجام است.
 
کد مطلب 1446134

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