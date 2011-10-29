مدارس صدرا در استان البرز مجهز می شوند

حجت الاسلام عباس مسعودی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با توجه با تاسیس مدارس صدرا در استان البرز و نیاز این مدارس به تجهیزات و امکانات به روز به دستور استاندار محترم مبلغی برای این منظور اختصاص یافت.

وی گفت: بر اساس این دستور مبلغ 30 میلیون تومان برای تجهیز امکانات در این مدارس تصویب شد که به زودی و با دریافت اعتبار مورد نظر، کار تجهیز این مدارس نیز شروع می شود.

مسعودی افزود : مدارس تازه تاسیس صدرا در برخی موارد با کمبود وسایل و تجهیزات آموزشی روبرو هستند که با مساعدتهای صورت گرفته نسبت به تجهیز آنها اقدام می شود؛ البته این در حالیست که این مدارس در شهرستانهای نظرآباد و ساوجبلاغ امکانات خوبی دارند.

این مسئول با بیان اینکه برای کادر آموزشی این مدارس از بهترین دبیران آموزش و پرورش در رشته های مرتبط بهره گیری شده است، اضافه کرد: مدارس صدرا جزو دبیرستانهای ممتاز است که در رشته های معارف و علوم اسلامی دانش آموز جذب می کند.

وی با اشاره به فعالیت سه مدرسه صدرا درسال تحصیلی جدید در استان البرز، افزود: وجود مدارس صدرا در استان برای تربیت و پرورش نیروهای جوان متعهد و متدین بسیار موثر است.

به گفته مدیر کل تبلیغات اسلامی استان البرز کار تجهیز فنی و آموزشی این مدارس بر اساس ضوابط از سوی سازمان تبلیغات اسلامی در حال انجام است.

