13آبان روز تقابل حق وباطل است

حجت الاسلام سیدجواد موسوی با اشاره به اهمیت روز 13 آبان در تقویم انقلاب اسلامی،به خبرنگار مهر گفت: 13آبان یادآور یکی از روزهای تاثیر گذار در تاریخ مبارزات انقلابی مردم این مرز و بوم است.

وی افزود: در این روزها ما شاهد سه رویداد بسیار مهم درتاریخ پرتلاطم انقلاب ایران اسلامی هستیم که هر یک نقشی جداگانه در پیروزی انقلاب ایفا می کرده اند.

موسوی تاکید کرد: در این روز، امام خمینی(ره) به دلیل سخنرانی های کوبنده و افشاگری علیه رژیم ستم شاهی به کشور ترکیه تبعید شد و همزمان کشتار دانش آموزان و دانشجویان، توسط عمال رژیم ستم شاهی صورت گرفت.

وی با اشاره به اینکه تسخیر لانه جاسوسی آمریکا به دست دانشجویان پیرو خط امام، ‌رویداد بسیار مهمی در تاریخ انقلاب است، افزود: هر یک از این حرکت‌ها، درشکل دادن به حرکت عظیم انقلاب اسلامی نقش خاصی ایفا کردند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دالاهو تصریح کرد: هویت این سه رویداد مبارزه با استکبار و عوامل آن است و به همین دلیل این روز، روزملی مبارزه با استکبارجهانی نامیده شده است.

موسوی در پایان گفت: 13 آبان یکی از خاطره انگیزترین روزهای انقلاب اسلامی است و شاید تاریخ معاصر ما روزی به این اهمیت و بزرگی کمتر به خود دیده باشد.