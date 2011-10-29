یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی که خواست نامش فاش نشود در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر گفت: استانداران، معاونان پارلمانی وزرا و مسئولین بانک ها بسیج شده اند تا امضا کنندگان طرح استیضاح وزیر اقتصاد را به گونه ای وادار به پس گرفتن امضاها یشان کنند تا بررسی این طرح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی منتفی شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی اواخر مهر ماه طرح استیضاح وزیر اقتصاد و دارایی در 4 محور از جمله عدم اجرا، اجرای ناقص و نقض احکام قانونی مربوط به وظایف نسبت به بانک‌ها و نهادهای پولی مالی به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شد.



استیضاح کنندگان وزیر اقتصاد پیش از آن به توصیه هیئت رئیسه مجلس پیگیری طرح استیضاح حسینی وزیر اقتصاد را یک هفته به تعویق انداخته بودند تا کمیسیون اصل 90 مجلس گزارش خود را در بررسی اختلاس سه هزار میلیارد تومان را به صحن مجلس ارائه کند، اما نهایتا متن استیضاح را در 4 محور و با 28 امضا تقدیم هیئت رئیسه مجلس کردند که اول آبان ماه این طرح اعلام وصول شد.

بنا بر این گزارش عدم اجرا، اجرای ناقص و با نقض احکام قانونی مربوط به وظایفی که نسبت به بانک ها و یا نهادهای پولی و مالی داشته است، نصب افراد به سمت‌های مهم بدون آنکه صلاحیت یا اهلیت لازم را داشته باشند، عدم نظارت بر کارکرد بانک ها به عنوان نماینده سهام دولت به رغم هشدارهای نهادهای نظارتی و عدم مقاومت در برابر اعمال نفوذ مقامات اجرایی 4 محور طرح تهیه شده برای استیضاح وزیر اقتصاد است.

حسین سبحانی نیا عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی پیش از این اعلام کرده بود که گزارش کمیسیون اصل نود از پرونده اختلاس یکشنبه هفته جاری در صحن علنی مجلس قرائت شده و استیضاح وزیر اقتصاد نیز سه شنبه هفته جاری در صحن علنی مجلس انجام می شود.

انتظار می رود محتوای گزارش کمیسیون اصل نود از پرونده اختلاس تاثیر به سزایی در رای نمایندگان به استیضاح وزیر اقتصاد داشته باشد.