آمادگی جهاد دانشگاهی آذربایجان شرقی برای همکاری با لشکر 21حمزه

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد فرشبافیان در نشست مشترک با جانشین لشکر 21 حمزه آذربایجان اظهار داشت: جهاد دانشگاهی آذربایجان شرقی آماده است درزمینه های علمی، تحقیقاتی، فرهنگی وآموزشی نیازهای لشکر 21 حمزه را مرتفع کند.

وی اظهار داشت: جهاد دانشگاهی آذربایجان شرقی با در اختیار داشتن دو خبرگزاری ایسنا و ایکنا همچنین آماده است عملکرد و موفقیت های ارتش به ویژه لشکر 21 حمزه آذربایجان را منعکس کرده و به این شکل نقش مؤثری در اطلاع رسانی این موفقیت ها داشته باشد.

رئیس جهاد دانشگاهی آذربایجان شرقی در ادامه با اشاره به سابقه تاسیس جهاددانشگاهی گفت: جهاد دانشگاهی به عنوان یک نهاد انقلابی و برخاسته از انقلاب فرهنگی تاسیس شد و اینک با گذر از فراز و نشیب های بسیار و با کوله باری از تجربه وگرد آوری جمعی از نیروهای توانمند و با کسب موفقیت های بزرگ در زمینه های علمی، پژوهشی، تحقیقاتی و پزشکی توانسته گامی در تحقق پیشرفت، عدالت وخود اتکایی بردارد.

فرشبافیان با برشمردن فعالیت های معاونت پژوهشی جهادانشگاهی آذربایجان شرقی، حرکت این معاونت را در راستای گسترش تحقیقات وپژوهشهای بنیادی وخود اتکایی معرفی کرد و افزود: باتلاش شبا نه روزی متخصصان جهادگر دانشگاهی در سال های اخیر همپای علوم روز دنیا به فناوری انرژیهای نو دسترسی یافته ایم که از جمله مهم ترین آنها می توان به طراحی وساخت نیروگاه هیبریدی (بادی –خورشیدی) با قابلیت تولید 50 کیلووات انرژی الکتریکی در روز، دسترسی به فناوری ساخت تیرهای چراغ برق هیبریدی (بادی –خورشیدی )عمودی وافقی، دستگاه آشکارساز مغناطیسی خطی با کنترل اتوماتیک (ترک یاب ) و سیستم دیزل پمپ آتش نشانی تمام اتوماتیک وکمباین آموزشی اشاره کرد.

وی افزود: طراحی و ساخت دستگاه ها و ابداعات مورد اشاره به صورت کاملا بومی بوده و در مقایسه با نمونه های خارجی قیمت بسیار مناسب و مقرون به صرفه دارد.

در این نشست مشترک امیرسرتیپ دوم ستاد ولی زاده، جانشین قرارگاه تاکتیکی 21حمزه آذربایجان با ابراز خرسندی از حضور جهاددانشگاهی در عرصه های مختلف علمی، پژوهشی، فرهنگی وآموزشی گفت: امروز متخصصان متعهد ایرانی توانسته‌اند به دانش ها وتخصص هایی دست یابند که نشان دهنده توانمندی جوانان ایرانی برای رسیدن به خودکفایی کشور و تضعیف تحریم هاست.

امیرسرتیپ دوم ستاد جمال ولی زاده با اشاره به اینکه جهاددانشگاهی در نزد افکار عمومی و صاحبان اندیشه و فکر آن‌طور که باید شناخته‌شده نیست از توانمندی های فنی وتخصصی جهاددانشگاهی استان ابراز خرسندی کرد و گفت: در راستای تامین نیازهای تخصصی سازمانها ونهادها ،جهاددانشگاهی می تواند بیشتر از پیش فعال باشد .

جانشین فرمانده لشکر 21 حمزه بستر سازی برای تعامل بین ارتش و جهاددانشگاهی استان و گسترش همکاری های فی مابین تاکید کرد وگفت: این جلسه از باب آشنایی با ظرفیت ها وتوانمدی های دو سازمان برگزار می شود و در جلسات بعد امیدواریم با عزم جدی از تمام ظرفیت ها وقابلیت های علمی و پژوهشی استفاده شود.

وی افزود: جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی با توجه به برخورداری از پتانسیل‌هایی چون نیروی انسانی متخصص و جایگاه تشکیلاتی، می‌تواند نقش و کمک مؤثری برای ارتقای فعالیت دستگاه‌ها و توسعه استان ایفا کند.