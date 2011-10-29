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۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۲:۰۶

رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز:

مجمع خیرین مدرسه‌ساز در کانادا، دبی و ترکیه تشکیل می‌شود

مجمع خیرین مدرسه‌ساز در کانادا، دبی و ترکیه تشکیل می‌شود

رئیس جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور از ایجاد شعبه‌ای از مجمع در دبی خبر داد و گفت:در کانادا و دبی نیز شعبه‌ای از مجمع را ایجاد می کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حافظی در همایش ملی تکریم از همسران و بانوان خیرین مدرسه‌ساز که صبح شنبه در  کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد، با بیان این مطلب افزود: مجمع خیرین مدرسه‌ساز کشور به دنبال ایجاد شعباتی در خارج از کشور است و تاکنون تشکلی را در دبی ایجاد کرده‌ایم و ظرف چند ماه آینده مجمع خیرین مدرسه‌ساز را در آنکارا و استانبول ایجاد خواهیم کرد.

وی  با بیان اینکه 10 درصد از ایرانیان خارج از کشور در کانادا حضور دارند، ادامه داد: در کانادا شعبه‌ای از مجمع را ایجاد می کنیم چرا که دانش آموزان مقیم این کشور در مدارس بیگانه درس می خوانند و به تدریج ملیت و زبان مادری خود را فراموش می کنند و حتی علیه ایران نیز مطالبی را می آموزند.

رئیس مجمع خیرین مدرسه سازبا بیان اینکه همچنین قرار است جشن بزرگی را در ترکیه برگزار کنیم و منتظر صدور پروانه ایجاد فضای آموزشی در شهر استانبول هستیم، ادامه داد:  پس از آن با مشارکت 600 نفر از ایرانیان مقیم ترکیه این جشن را برگزار خواهیم کرد.

حافظی تاکید کرد: وظیفه مجمع خیرین مدرسه‌ساز این است که در سراسر جهان حضور یابد و رابطه فرهنگی با ایرانیان برقرار کرده و زمینه تحصیل فرزندان ایرانی را در این مدارس فراهم کند.

وی در ادامه به تعهد یکهزار و 84 میلیارد تومانی خیرین مدرسه ساز در سال جاری اشاره کرد و گفت:  هیچ مردی بدون موافقت همسرش شهامت مشارکت در کارهای خیر را ندارد و این رقم به دلیل همت زنان خیّر است.

در ادامه این همایش خدیجه نیزاری، رئیس ستاد پشتیبانی بانوان خیّر مدرسه‌ساز از فعالیت  سه هزار و 600 بانوی خیر مدرسه ساز خبر داد و گفت: این ستاد از سال 87 شکل گرفته و تا به امروز در همه استان‌ها شعباتی را ایجاد کرده است.

وی افزود: امسال شاهد حدود یک هزار میلیارد تومان تعهدات خیرین مدرسه‌ساز بودیم که زنان در این موضوع نقش بسیار چشمگیری داشتند.

کد مطلب 1446150

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