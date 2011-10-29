به گزارش خبرنگار مهر، پوران درخشنده امشب هفتم آبان ماه مهمان برنامه "دیالوگ" رادیو نمایش می‌شود. او در این برنامه از وضعیت سینمای ایران در 6 ماه اول سال و سینمای کودک سخن خواهد گفت.

برنامه زنده رادیویی "دیالوگ" همه روزه به جز جمعه‌ها، پیرامون وقایع مربوط به هنرهای نمایشی، تئاتر، رادیو، تلویزیون و سینما در سه بخش گفتگوی روز، در حاشیه و با اجازه پخش می‌شود.



این برنامه با اجرا، کارشناسی و سردبیری ایوب آقاخانی ساعت 20 تا 21:15 به روی آنتن می‌رود و عوامل آن عبارتند از نویسنده: فریبرز دارایی، هماهنگی: هومن خدادوست، خبر: فروغ سجادی.

