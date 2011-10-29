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۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۲:۱۰

درخشنده به برنامه "دیالوگ" می‌رود

درخشنده به برنامه "دیالوگ" می‌رود

پوران درخشنده کارگردان سینمای ایران امشب هفتم آبان ماه در برنامه رادیویی "دیالوگ" حاضر می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، پوران درخشنده امشب هفتم آبان ماه مهمان برنامه "دیالوگ" رادیو نمایش می‌شود. او در این برنامه از وضعیت سینمای ایران در 6 ماه اول سال و سینمای کودک سخن خواهد گفت.

برنامه زنده رادیویی "دیالوگ" همه روزه به جز جمعه‌ها، پیرامون وقایع مربوط به هنرهای نمایشی، تئاتر، رادیو، تلویزیون و سینما در سه بخش گفتگوی روز، در حاشیه و با اجازه پخش می‌شود.
 
این برنامه با اجرا، کارشناسی و سردبیری ایوب آقاخانی ساعت 20 تا 21:15 به روی آنتن می‌رود و عوامل آن عبارتند از نویسنده: فریبرز دارایی، هماهنگی: هومن خدادوست، خبر: فروغ سجادی.
 
کد مطلب 1446152

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