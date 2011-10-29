اتمام تعمیرات خوردگی 1341 کیلومتر از خطوط لوله منطقه شمالغرب

به گزارش خبرنگار مهر، داود چوپانی صبح شنبه در جمع خبرنگاران گفت: خوردگی های خطوط 14 اینچ و 16 اینچ ری – تبریز هر کدام به طول 530 کیلومتر، خط 10 اینچ تبریز – میاندوآب به طول 143 کیلومتر و خط 8 اینچ میاندوآب – ارومیه به طول 38 کیلومتر تعمیر شد.

چوپانی با بیان اینکه این اقدامات پیرو بازرسی های انجام گرفته در خطوط لوله منطقه بوده است ادامه داد: پس از دریافت گزارش نهایی تعیین نقاط خوردگی خطوط، عملیات تعمیرات نقاط خوردگی بالای 40 درصد آغاز شد و کلیه شرایط درون خط لوله، وضعیت جغرافیایی محل و امکانات مورد نیاز هماهنگ شد.

وی عملیات تعمیرات نقاط خوردگی بالای 40 درصد را شامل استخراج گزارشات بازرسی داخلی، شناسایی و تعیین محل دقیق نقاط، حفاری، جوشکاری (وصله نیم لوله و یا تعویض قسمتی از لوله)، ترمیم پوشش محل و خاکریزی محل عنوان کرد.

رئیس واحد حفاظت از زنگ شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمالغرب، هفته ها انتظار جهت فراهم نمودن برخی شرایط را یادآور شد و افزود: با توجه به وضعیت جغرافیایی محل ها همانند وجود آبگرفتگی، جهت رعایت استانداردها، ایمنی کار، نوع فرآورده درون خط و فشار کاری باید با واحد برنامه ریزی و کنترل فرآورده ها هماهنگی به عمل می آمد که گاهی اوقات فراهم شدن این شرایط هفته ها به طول می انجامید.



