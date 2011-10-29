برگزاری همایش کوهروی خانوادگی در بناب

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اداره ورزش و جوانان بناب در جریان برگزاری این همایش با اشاره به اینکه توجه به ورزش همگانی ضروری است، گفت: باید با همت و تلاش مسئولان شرایط بهتری را در این شهرستان برای گسترش ورزش همگانی فراهم کنیم.

سهراب وکیلی افزود: تأمین سلامتی مهمترین هدف از انجام ورزش است.

وی از دستگاههای اجرایی، نهادها و سازمانها خواست شرایط مناسب برای ورزش همگانی مردم را در این شهرستان فراهم کنند.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان بناب همچنین از برگزاری همایش بزرگ دوچرخه سواری بناب تا آخرآبان ماه سالجاری در این شهرستان خبر داد و از مسئولان اجرایی، نهادها و همچنین مدیران واحدهای تولیدی و صنعتی شهرستان خواست در برگزاری هرچه باشکوهتر این همایش مسئولان ورزش را همراهی کنند.

درپایان همایش کوهروی خانوادگی هدایایی به قید قرعه به شرکت کنندگان در همایش اهدا شد.