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۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۵:۳۱

برگزاری همایش کوهروی خانوادگی در بناب

برگزاری همایش کوهروی خانوادگی در بناب

بناب - خبرگزاری مهر: بمناسبت گرامیداشت «هفته تربیت بدنی و ورزش» همایش کوهروی خانوادگی با حضور گسترده خانواده ها در محل کوههای قره قشون شهرستان بناب برگزارشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اداره ورزش و جوانان بناب در جریان برگزاری این همایش با اشاره به اینکه توجه به ورزش همگانی ضروری است، گفت: باید با همت و تلاش مسئولان شرایط بهتری را در این شهرستان برای گسترش ورزش همگانی فراهم کنیم.

سهراب وکیلی افزود: تأمین سلامتی مهمترین هدف از انجام ورزش است.

وی از دستگاههای اجرایی، نهادها و سازمانها خواست شرایط مناسب برای ورزش همگانی مردم را در این شهرستان فراهم کنند.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان بناب همچنین از برگزاری همایش بزرگ دوچرخه سواری بناب تا آخرآبان ماه سالجاری در این شهرستان خبر داد و از مسئولان اجرایی، نهادها و همچنین مدیران واحدهای تولیدی و صنعتی شهرستان خواست در برگزاری هرچه باشکوهتر این همایش مسئولان ورزش را همراهی کنند.

درپایان همایش کوهروی خانوادگی هدایایی به قید قرعه به شرکت کنندگان در همایش اهدا شد.

کد مطلب 1446158

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