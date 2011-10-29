ساخت بزرگترین دکل انتقال برق جهان/ بومی سازی تولید کابل400 کیلو ولت

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با برگزاری یازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران، از برخی از تجهیزات و قطعات بومی سازی شده این صنعت پاک رونمایی شده است.

بر این اساس وزارت نیرو با اشاره به آغاز ساخت بزرگترین دکل انتقال برق جهان با مشارکت سازندگان داخلی، اعلام کرد: ارتفاع این دکل 57 متر و قطر آن پنج متر بوده و از بزرگترین دکل موجود انتقال برق جهان که حدود 47 متر ارتفاع دارد، 10 متر بلندتر است.

این سازه فلزی تلسکوپی برای انتقال خطوط 230 کیلوولت سه مداره، 2 بانده طراحی و ساخته شده و هدف آن آزاد سازی حریم محوطه های مسکونی و کشاورزی به ویژه در داخل شهرها است.

وزن این دکل 72 تن و در نیروگاه منتظر قائم اجرا شده است و با نصب آن می توان فاصله بین دکل های خطوط انتقال را از 200 متر به 350 متر افزایش داد.

از سوی دیگر قیمت تمام شده این محصول را در مقایسه با مشابه خارجی آن 30 درصد ارزان تر بوده ضمن آنکه ارتفاع بیشتر، وزن سبک تر، حجم فونداسیون مصرفی کمتر و آزادسازی محوطه حریم از دیگر ویژگی های این محصول در مقایسه با نمونه خارجی آن است.

بزرگترین دکل مشبک تک مداره 400 کیلوولت جهان نیز که مراحل تست فنی خود را با موفقیت در ایستگاه تست کشور هندوستان پشت سرگذاشته است، با وزن 72 تن توسط این شرکت هم اکنون در حال ساخت است.

ایران به جمع تولیدکنندگان کابل 400 کیلوولت می پیوندد



با راه اندازی خط تولید کابل های 400 کیلوولت توسط سازندگان داخلی، ایران از سال آینده به جمع معدود کشورهای تولیدکننده این کابل ها می پیوندد.

این خط تولید موسوم به خط "CCV" یا خط "ولکانیزاسیون پیوسته" همراه با تجهیزات جانبی وارد کشور شده و هم اکنون پروژه راه اندازی این خط در مراحل اجرای ساختمان محل نصب است.

پیش بینی می شود با راه اندازی این خط تولید، ایران در ردیف 15 کشور تولیدکننده کابل های 400 کیلوولت قرار گیرد این در حالی است که این خط می تواند کابلهای با سطح مقطع 50 میلیمتر مربع تا 1800 میلیمتر مربع با سطح ولتاژ 400 کیلوولت را تولید کند.

مجموع سرمایه گذاری برای راه اندازی این خط تولید را بیش از600 میلیارد ریال برآورد کرد و گفت: شرکت سیم و کابل یزد هم اکنون 35 درصد نیاز کشور را در این بخش تامین می کند.