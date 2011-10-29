سرمربی تیم ملی فوتبال نیجریه برکنار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته اجرایی اتحادیه فوتبال نیجریه به دلیل کسب نتایج ضعیف روز جمعه اقدام به برکناری سیاسیا کرده است.

بر پایه گزارش سایت آل افریکا، مسئولان فدراسیون فوتبال نیجریه "استفن کشی"، کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال نیجریه را جایگزین این مربی کرده‌اند.

تیم ملی فوتبال نیجریه خود را برای دیدار دوستانه مقابل بوتسوانا در تاریخ 12 نوامبر (21 آبان) آماده می کند و این در حالی است که سه روز بعد از این تاریخ هم دیدار دوستانه دیگری برگزار خواهد کرد اما هنوز نام حریف این تیم مشخص نشده است.

سیاسیا در نوامبر سال 2010 جانشین "لارس لاگربک" در تیم ملی فوتبال نیجریه شده بود.