تظاهرات یکپارچه در شهرهای مختلف/ درخواست انقلابیون از شورای امنیت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، مردم انقلابی یمن روز گذشته پس از اقامه نماز جمعه تظاهرات گسترده ای را علیه رژیم دیکتاتوری علی عبدالله صالح برپا کردند.

معترضین در جریان این تظاهرات خشم خود را از 33 سال دیکتاتوری صالح اعلام کردند و کناره گیری فوری وی از قدرت را خواستار شدند. تظاهرات کنندگان فریاد می زدند عبدالله صالح و عناصر فاسد رژیم وی باید محاکمه شوند.

در استان الضالع در جنوب یمن ده ها هزار یمنی شعار می دادند صالح و دیگر عناصر رژیم وی باید به دلیل ارتکاب جنایات جنگی و ضد بشری علیه معترضین در دادگاه جنایی بین المللی محاکمه شوند.

تظاهرات کنندگان تاکید داشتند کشتار زنان و کودکان و بمباران مناطق مسکونی صنعا، تعز و ارحب توسط عوامل عبدالله صالح جنایت ضد بشری محسوب می شود.

همچنین معترضین از شورای امنیت سازمان ملل خواستند موضع قاطعانه ای را در قبال رژیم دیکتاتوری صالح اتخاذ کنند و اموال و دارایی های وی و خانواده اش و عناصر رژیم یمن را مسدود کنند.

مردم انقلابی یمن در همین راستا از جامعه جهانی خواستند سکوت خود را در قبال تحولات این کشور بشکنند و رژیم دیکتاتوری صالح را تحریم کنند.

عصام الاهدل خطیب جمعه استان لحج نیز خطاب به نمازگزاران اظهار داشت: پیروزی تنها به اذن خدا صورت می گیرد نه با مذاکره و تفاهم با متقلبان رژیم صالح.

در استان الحدیده نیز هزاران زن یمنی با برپایی تظاهراتی از جامعه جهانی خواستند تا با اعمال فشار بر رژیم صالح واردات سلاح به این کشور از طریق بندر الحدیده را متوقف کنند.

شهرهای عدن، شبوه، المهره، صعده، حجه و صنعا نیز از دیگر مناطقی بود که شاهد اعتراضات مردمی علیه عبدالله صالح بود.