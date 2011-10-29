ارکستر سمفونیک تهران ردیف بودجه مشخص نیاز دارد

میلاد عمرانلو نوازنده سازهای کوبه ای ارکستر سمفونیک تهران ضمن بیان این مطلب در خصوص وضعیت مالی این ارکستر به خبرنگار مهر، گفت : علیرغم وعده ای که آقای میرزمانی مدیر کل دفتر موسیقی مبنی بر پرداخت معوقه های ارکستر سمفونیک تهران داده بودند ولی هنوز حقوقی بابت این معوقه ها پرداخت و قرار دادها هم آماده نشده است البته پیش از این قراردادهایی نوشته شده بود و در اختیار نوازنده ها قرار گرفت ولی مواردی در آن ذکر شده بود که نوازنده ها حاضر به امضای آن نشده بودند و هنوز منتظریم تا طبق وعده مدیر کل دفتر موسیقی قراردادهای جدید و معوقه ها پرداخت شود و اگر این وضعیت ادامه پیدا کند نوازنده ها با دل و جان کار نخواهند کرد.

وی در ادامه افزود : ارکستر سمفونیک تهران یکی از نمادهای فرهنگی در حوزه موسیقی کشور به شمار می رود ولی متاسفانه این ارگان مهم و سازمان یافته با بی توجهی مسئولان مواجه شده است و بی انگیزگی در نوازنده ها و دلسردی در صدای ساز آنها موج می زند.

این نوازنده در ادامه صحبت های خود با اشاره به تمرین قطعه "غدیر" توسط ارکستر سمفونیک تهران گفت : با قطع تمرین سمفونی کارون ساخته مجید انتظامی ، تمرین قطعه غدیر آغاز شده و قرار است به رهبری نادر مرتضی پور در ایام عید غدیر روی صحنه رود به اعتقادمن قطعه غدیر مانند سایر آثار آقای شریفیان اثری جدی و خوب است که امیدوارم با اجرای خوب ارکستر سمفونیک تهران همراه باشد.

سرپرست گروه آوازی تهران در پایان با اشاره به فعالیت های این گروه موسیقی گفت : اولویت نخست من برنامه های ارکستر سمفونیک تهران و ارکستر موسیقی ملی است و اگر برنامه کنسرت این ارکستر و همچنین ارکستر موسیقی ملی طبق برنامه ریزی انجام شده به روی صحنه رود ، در تاریخ 3 و 4 آذرماه گروه آوازی تهران اجرای برنامه خواهد داشت در غیر این صورت و در صورت تداخل با برنامه های هریک از این ارکسترها ، اجرای برنامه نخواهیم داشت.