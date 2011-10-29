زمینه اشتغال مددجویان کمیته امداد فراهم شود

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی در دیدار سرپرست کمیته امداد امام خمینی(ره) با وی، ضمن تقدیر از زحمات کمیته امداد اظهار داشت: کمیته امداد باید سه چیز را سرلوحه کار خویش قرار دهد.



وی افزود: اول اینکه برخورد خوب و درخور شأن با مددجویان و ارباب رجوع که مورد تاکید قرآن کریم نیز هست را فراموش نکند.



استاد حوزه علمیه قم افزود: مطلب دوم مساله خودکفایی مددجویان و افرادی است که از کمیته امداد مستمری دریافت می‌کنند برای آنها حتما باید ایجاد اشتغال شود تا روی پای خود بایستند.



وی اظهار داشت: مطلب سوم این است که باید جنبه‌های فرهنگی اسلامی را اهمیت داده و آن را گسترش بدهیم.



درپایان این دیدار آیت الله مکارم شیرازی برای موفقیت مددجویان و مددکاران این نهاد مقدس دعای خیر نمود.



در ابتدای این دیدار حسین انواری، سرپرست کمیته امداد امام خمینی(ره) گزارشی از فعالیت‌های صورت گرفته توسط این نهاد و خبر خودکفا شدن 1110 خانوار و ایجاد اشتغال بیش از 80 هزار خانوار در سال جاری توسط کمیته امداد را به این مرجع تقلید ارائه کرد.

