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۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۴:۴۷

طی هفت ماه گذشته/

4 میلیون گردشگر از کرمانشاه بازدید کردند

4 میلیون گردشگر از کرمانشاه بازدید کردند

کرمانشاه - خبرگزاری مهر:‌ مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه، گفت: در مدت هفت ماهه سالجاری تعداد چهار میلیون و 200 هزار گردشگر در استان کرمانشاه حضور یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلیل رحیمی در این خصوص اظهار داشت: از ابتدای سالجاری تا پایان مهر ماه در مجموع چهار میلیون و 254 هزار و 144 گردشگر وارد استان کرمانشاه شده و از نقاط تاریخی، باستانی و طبیعی این استان دیدن کرده اند.

وی افزود: در بین تمام نقاط گردشگرپذیر استان بیستون، تاق بستان، غار قوری قلعه، ریجاب و سراب نیلوفر دارای بازدیدکنندگان بسیاری بوده اند که دو سایت تاریخی بیستون و تاق بستان بیشترین آمار ورودی گردشگران را به خود اختصاص داده اند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه در پایان گفت: تمام تلاش کارکنان و فعالان عرصه گردشگری استان کرمانشاه این است که بهترین شرایط ممکن را برای حضور گردشگران در استان فراهم کنند.

کد مطلب 1446170

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